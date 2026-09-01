Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи О сериале «Чужой: Земля» Ридли Скотт сказал всего 3 слова: и эта оценка — высшая похвала от создателя франшизы

О сериале «Чужой: Земля» Ридли Скотт сказал всего 3 слова: и эта оценка — высшая похвала от создателя франшизы

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Чужой: Земля»

Услышать такое — вдвойне приятно.

Когда речь идет о франшизе «Чужой», мнение Ридли Скотта особенно интересно. Именно он снял оригинальный фильм 1979 года, с которого началась одна из самых известных научно-фантастических серий.

А теперь режиссер оценил новый сериал «Чужой: Земля», который переносит знакомую историю на телевидение.

Что сказал Ридли Скотт?

Сериал является приквелом оригинального «Чужого»: события происходят за два года до фильма 1979 года. В центре истории — гибрид Венди и группа солдат, которые сталкиваются с опасным открытием после крушения исследовательского корабля на Земле.

И хотя от нового проекта можно было ожидать привычных монстров и космического хоррора, создатели решили пойти дальше. В сериале поднимается тема стремления человечества к бессмертию, а противостояние связано не только с пришельцами, но и с технологиями.

Ридли Скотт посмотрел и дал ему очень короткую, но выразительную оценку:

«Сериал чертовски хорош»

Для поклонников франшизы это уже звучит как серьезный комплимент.

Зрители тоже приняли сериал

Первый сезон состоял из восьми эпизодов и получил хорошие отзывы. На Rotten Tomatoes у сериала сейчас 94% положительных рецензий критиков и 65% зрительских оценок.

Отдельно зрители и критики отмечали игру Тимоти Олифанта, который исполнил роль Кирша. Главную героиню Венди сыграла Сидни Чандлер.

При этом история на первом сезоне не заканчивается. FX уже продлила «Чужой: Земля» на второй сезон, а шоураннер Ноа Хоули обещал подробнее показать будущую Землю и борьбу корпораций за власть.

И вот здесь сериал становится еще интереснее. Получается, «Чужой» постепенно превращается из истории исключительно о монстрах в рассказ о человеке, который сам создает технологии, способные однажды выйти из-под контроля.

Пожалуй, если сам Ридли Скотт говорит, что сериал «чертовски хорош», к «Чужому: Земля» действительно стоит присмотреться.

Ранее мы писали: 3 свежих российских сериала-триллера, которые заставят поломать голову: включила в список и «Трассу».

Фото: Кадр из сериала «Чужой: Земля»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Читать дальше 3 сентября 2026
Американцы посмотрели «Брат 2» и впали в ярость от видов США и самого Багрова: «Ксенофоб, преступник и алкоголик в мире расизма» Американцы посмотрели «Брат 2» и впали в ярость от видов США и самого Багрова: «Ксенофоб, преступник и алкоголик в мире расизма» Читать дальше 5 сентября 2026
Объясняем финал 3-го сезона «Укрытия»: что случилось с Дэниелом и что теперь сделает Джульетта Объясняем финал 3-го сезона «Укрытия»: что случилось с Дэниелом и что теперь сделает Джульетта Читать дальше 5 сентября 2026
Даже Хюррем была вынуждена носить «ночную броню»: почему наложницы в гаремах спали одетыми Даже Хюррем была вынуждена носить «ночную броню»: почему наложницы в гаремах спали одетыми Читать дальше 5 сентября 2026
От любовной линии остались намеки: в Корее пересняли «Мажор», и новый Игорь Соколовский вообще не похож на Прилучного От любовной линии остались намеки: в Корее пересняли «Мажор», и новый Игорь Соколовский вообще не похож на Прилучного Читать дальше 5 сентября 2026
Вместо юмора от Гая Ричи — порция мощной брутальности и драмы: как второй сезон «Джентльменов» напугал зрителей Вместо юмора от Гая Ричи — порция мощной брутальности и драмы: как второй сезон «Джентльменов» напугал зрителей Читать дальше 5 сентября 2026
«Мучительно затянутое хождение по коридорам»: третий сезон «Укрытия» начался и закончился ничем — но у него 96% на RT «Мучительно затянутое хождение по коридорам»: третий сезон «Укрытия» начался и закончился ничем — но у него 96% на RT Читать дальше 5 сентября 2026
А где Король Ночи и Белые ходоки в «Доме дракона»? Пока Таргариены воюют, они тоже не дремлют А где Король Ночи и Белые ходоки в «Доме дракона»? Пока Таргариены воюют, они тоже не дремлют Читать дальше 4 сентября 2026
Увидев новый трейлер «Гарри Поттера», я пришла в дикий восторг: и только один момент испортил мне впечатление Увидев новый трейлер «Гарри Поттера», я пришла в дикий восторг: и только один момент испортил мне впечатление Читать дальше 4 сентября 2026
Так почему же Дейенерис на самом деле сожгла Королевскую гавань: причина была — просто ее не так показали Так почему же Дейенерис на самом деле сожгла Королевскую гавань: причина была — просто ее не так показали Читать дальше 4 сентября 2026
3 аниме-шедевра последних 25 лет, которые стоит посмотреть хотя бы раз: без «Атаки титанов» не обошлось 3 аниме-шедевра последних 25 лет, которые стоит посмотреть хотя бы раз: без «Атаки титанов» не обошлось Читать дальше 4 сентября 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше