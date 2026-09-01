О сериале «Чужой: Земля» Ридли Скотт сказал всего 3 слова: и эта оценка — высшая похвала от создателя франшизы

Когда речь идет о франшизе «Чужой», мнение Ридли Скотта особенно интересно. Именно он снял оригинальный фильм 1979 года, с которого началась одна из самых известных научно-фантастических серий.

А теперь режиссер оценил новый сериал «Чужой: Земля», который переносит знакомую историю на телевидение.

Что сказал Ридли Скотт?

Сериал является приквелом оригинального «Чужого»: события происходят за два года до фильма 1979 года. В центре истории — гибрид Венди и группа солдат, которые сталкиваются с опасным открытием после крушения исследовательского корабля на Земле.

И хотя от нового проекта можно было ожидать привычных монстров и космического хоррора, создатели решили пойти дальше. В сериале поднимается тема стремления человечества к бессмертию, а противостояние связано не только с пришельцами, но и с технологиями.

Ридли Скотт посмотрел и дал ему очень короткую, но выразительную оценку:

«Сериал чертовски хорош»

Для поклонников франшизы это уже звучит как серьезный комплимент.

Зрители тоже приняли сериал

Первый сезон состоял из восьми эпизодов и получил хорошие отзывы. На Rotten Tomatoes у сериала сейчас 94% положительных рецензий критиков и 65% зрительских оценок.

Отдельно зрители и критики отмечали игру Тимоти Олифанта, который исполнил роль Кирша. Главную героиню Венди сыграла Сидни Чандлер.

При этом история на первом сезоне не заканчивается. FX уже продлила «Чужой: Земля» на второй сезон, а шоураннер Ноа Хоули обещал подробнее показать будущую Землю и борьбу корпораций за власть.

И вот здесь сериал становится еще интереснее. Получается, «Чужой» постепенно превращается из истории исключительно о монстрах в рассказ о человеке, который сам создает технологии, способные однажды выйти из-под контроля.

Пожалуй, если сам Ридли Скотт говорит, что сериал «чертовски хорош», к «Чужому: Земля» действительно стоит присмотреться.

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