Как Т-1000 вообще прошел через машину времени: что в «Судном дне» умолчали о безупречном убийце

В первом фильме нам дали понять, что это нереально.

Когда Джеймс Кэмерон показал зрителям Т-1000, он словно поднял планку для фантастических злодеев на совершенно другой уровень. Жидкий металл, способность восстанавливаться после выстрелов и копировать внешность людей сделали его одним из самых пугающих терминаторов в истории кино.

Но некоторые важные детали фильма оставил за кадром.

Почему Скайнету понадобился Т-1000

К 2029 году привычные инфильтраторы вроде Т-800 уже переставали быть идеальными. Несмотря на живую кожу, они оставались машинами: их можно было отличить по весу, походке и даже с помощью служебных собак.

Поэтому Скайнету понадобилось принципиально новое оружие. Им стал Т-1000 — полностью автономный киборг из миметического полисплава.

Вместо привычного металлического эндоскелета машина получила тело из жидкого металла. Благодаря этому Т-1000 мог практически идеально копировать человека и менять собственный облик. Но у технологии существовало важное ограничение — закон сохранения массы.

И всё-таки как он прошел через машину времени?

Вот здесь начинается самое интересное. В фильме нам объясняют, что временная машина пропускает только живую плоть. Именно поэтому Т-800 перед отправкой в прошлое получил органическую оболочку.

Но как тогда через неё прошёл Т-1000?

Ответ предлагает новеллизация «Терминатора 2». Согласно этой версии, миметический полисплав настолько совершенно имитирует человеческую ткань, что способен создавать на клеточном уровне подобие живого организма.

По сути, машина времени распознает Т-1000 не как кусок металла, а как живое существо, передает дзен-канал «Мир комиксов и кино». Он имитирует структуру человеческой ткани и даже генерирует своеобразное биоэлектрическое поле.

Получается довольно изящное объяснение: Т-1000 не нарушил правило машины времени — он сумел его обмануть.

Чем больше узнаешь о нем, тем интереснее становится «Судный день». На экране мы видели невероятно опасную машину, а за кадром скрывался еще более продуманный механизм, который фактически научился выдавать себя за живого человека.

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