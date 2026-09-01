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Киноафиша Статьи Кажется, у «Властелина колец» наконец появился достойный конкурент: в этой фэнтези-франшизе будут драконы

Кажется, у «Властелина колец» наконец появился достойный конкурент: в этой фэнтези-франшизе будут драконы

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Властелин колец»

Описание уже интригует.

Кажется, поклонникам большого фэнтези снова есть чего ждать. Пока «Властелин колец» возвращается на экраны с новыми проектами, появляется совершенно новая франшиза — «Войны драконов». И у нее есть довольно впечатляющее преимущество: за проектом стоит человек, работавший над всеми тремя фильмами Питера Джексона.

Что за «Война драконов»?

Первым фильмом новой вселенной станет «Войны драконов: Пророчество Провидца». История развернется в раздираемом войной мире Аэриона, где королевства сражаются за власть при помощи драконов — огромных существ с необычными сверхъестественными способностями.

Главный герой — легендарный воин и мастер драконов Кейл Д’Сар. Он служит жестокому королю, но однажды узнает пророчество: маленькая принцесса Кария должна стать великой воительницей, объединить разрозненные королевства и положить конец правлению своего отца.

Когда король решает избавиться от собственной дочери, Кейл встает на ее защиту. Так начинается история о войне, магии, предательстве, любви и борьбе за будущее целого мира.

Причем здесь «Властелин колец»?

Связь вполне реальная. Продюсер Барри М. Осборн работал над всеми тремя оригинальными фильмами «Властелина колец», а также участвовал в создании «Матрицы» и других крупных проектов.

Правда, на этот раз он не возвращается в Средиземье. Вместо знакомой вселенной Осборн собирается создать совершенно новый мир — и это особенно интересно.

Новый проект не основан на уже популярной книжной франшизе. То есть создателям придется с нуля познакомить зрителей с Аэрионом, его королевствами, героями и правилами этого мира.

Есть ли у фэнтези еще место для нового эпоса?

Киноафиша

Конкуренция сейчас действительно серьезная. «Властелин колец» продолжает расширяться, развивается вселенная «Игры престолов», а зрители уже привыкли к огромным бюджетам и сложной мифологии.

Но у «Войн драконов» есть один важный козырь — сам масштаб задумки. Драконы здесь не просто красивые существа на фоне, а одна из главных сил мира, влияющая на войну и борьбу королевств.

Осборн уже заявил, что хочет создать историю, которая сможет привлечь широкую аудиторию. Сценарист Карла Ромеро, в свою очередь, говорит, что много лет работала над этим проектом и хотела рассказать историю о преданности и выборе.

Пока сравнивать «Войны драконов» с «Властелином колец» рано. Но сама идея выглядит заманчиво: новый мир, магия, драконы, пророчество и человек, которому придется выбирать между долгом и спасением ребенка. А если за проектом действительно окажется тот же размах, что был у лучших фэнтези-блокбастеров прошлого, у этой франшизы есть шанс громко заявить о себе.

Ранее мы писали: 3 свежих российских сериала-триллера, которые заставят поломать голову: включила в список и «Трассу».

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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1 комментарий
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