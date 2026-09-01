Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Финал «Игры престолов» может быть гениальным — а мы не поняли: на Железный трон уселся вовсе не Бран Старк

Финал «Игры престолов» может быть гениальным — а мы не поняли: на Железный трон уселся вовсе не Бран Старк

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Игра престолов»

Многие до сих пор считают эту концовку провальной.

После восьми сезонов зрители получили очень странный ответ на главный вопрос: почему именно Бран Старк стал королем Вестероса? Джон Сноу оказался в стороне, Дейенерис погибла, а замкнутый и почти безэмоциональный Бран вдруг получил власть.

Но что, если это вовсе не случайность?

Бран действительно умер в пещере?

После смерти Ходора Бран сильно изменился. Он сам говорит, что Бран Старк умер, а теперь он Трехглазый ворон. Раньше герой оставался эмоциональным мальчиком, переживающим за близких, а после пещеры становится холодным наблюдателем.

Отсюда и появилась теория: возможно, вместе с Браном в его теле оказался прежний Трехглазый ворон — Бринден Риверс.

В книгах варги способны переселять сознание в животных, а древовидцы обладают еще более сильными способностями. При этом Бран уже однажды оставил собственное тело без контроля, когда вселился в Ходора. Теоретически именно тогда его тело могло стать идеальным сосудом для другого сознания.

Зачем Бриндену тело Брана?

Кадр из сериала «Игра престолов»

Здесь теория становится особенно интересной. Бринден Риверс был могущественным человеком, но оказался прикован к дереву. Бран же молод, принадлежит к великому дому и обладает способностями древовидца.

Получается почти идеальное сочетание: сильный разум, уникальные способности и возможность однажды получить власть.

И тогда многие события финальных сезонов начинают выглядеть иначе. Бран почти не проявляет эмоций, прекрасно знает прошлое и намекает, что видит гораздо больше остальных. Он избавляется от Мизинца, оказывается в нужном месте в нужный момент, а после войны спокойно принимает корону.

Особенно подозрительно звучит его вопрос:

«А зачем еще я проделал этот путь?»

Если Бран действительно всё это время шел к трону, финал приобретает совершенно другой смысл.

И кто тогда оказался победителем?

По этой версии, Короля Ночи уничтожили только затем, чтобы другая сверхъестественная сила получила власть над Вестеросом.

Брану не нужны армии, драконы или личная охрана. Он видит прошлое, может наблюдать за происходящим и потенциально способен заранее распознавать любую угрозу.

Конечно, это всего лишь фанатская теория, и сериал прямо её не подтверждает. Но она действительно объясняет сразу несколько странностей финала.

И, честно говоря, жаль, что создатели не раскрыли эту сторону истории. Потому что тогда появление Брана на троне могло бы стать не нелепым решением, а одним из самых неожиданных поворотов всей «Игры престолов».

Ранее мы писали: 3 свежих российских сериала-триллера, которые заставят поломать голову: включила в список и «Трассу».

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Читать дальше 3 сентября 2026
Американцы посмотрели «Брат 2» и впали в ярость от видов США и самого Багрова: «Ксенофоб, преступник и алкоголик в мире расизма» Американцы посмотрели «Брат 2» и впали в ярость от видов США и самого Багрова: «Ксенофоб, преступник и алкоголик в мире расизма» Читать дальше 5 сентября 2026
Так почему же Дейенерис на самом деле сожгла Королевскую гавань: причина была — просто ее не так показали Так почему же Дейенерис на самом деле сожгла Королевскую гавань: причина была — просто ее не так показали Читать дальше 4 сентября 2026
Санса стала королевой Севера и это — главная ошибка финала «Игры престолов»: Вестерос такого не потерпел бы Санса стала королевой Севера и это — главная ошибка финала «Игры престолов»: Вестерос такого не потерпел бы Читать дальше 3 сентября 2026
Даже в «Доме дракона» это не объяснили: почему у Таргариенов всегда только белые волосы Даже в «Доме дракона» это не объяснили: почему у Таргариенов всегда только белые волосы Читать дальше 3 сентября 2026
Эти 3 фэнтези-сериала совершенны в каждой серии: даже «Игра престолов» в списке Эти 3 фэнтези-сериала совершенны в каждой серии: даже «Игра престолов» в списке Читать дальше 1 сентября 2026
Какое отношение имеет Гэндальф к Железному трону в «Игре престолов»: знают только самые внимательные Какое отношение имеет Гэндальф к Железному трону в «Игре престолов»: знают только самые внимательные Читать дальше 1 сентября 2026
Объясняем финал 3-го сезона «Укрытия»: что случилось с Дэниелом и что теперь сделает Джульетта Объясняем финал 3-го сезона «Укрытия»: что случилось с Дэниелом и что теперь сделает Джульетта Читать дальше 5 сентября 2026
Даже Хюррем была вынуждена носить «ночную броню»: почему наложницы в гаремах спали одетыми Даже Хюррем была вынуждена носить «ночную броню»: почему наложницы в гаремах спали одетыми Читать дальше 5 сентября 2026
От любовной линии остались намеки: в Корее пересняли «Мажор», и новый Игорь Соколовский вообще не похож на Прилучного От любовной линии остались намеки: в Корее пересняли «Мажор», и новый Игорь Соколовский вообще не похож на Прилучного Читать дальше 5 сентября 2026
Вместо юмора от Гая Ричи — порция мощной брутальности и драмы: как второй сезон «Джентльменов» напугал зрителей Вместо юмора от Гая Ричи — порция мощной брутальности и драмы: как второй сезон «Джентльменов» напугал зрителей Читать дальше 5 сентября 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше