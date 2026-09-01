Финал «Игры престолов» может быть гениальным — а мы не поняли: на Железный трон уселся вовсе не Бран Старк

Многие до сих пор считают эту концовку провальной.

После восьми сезонов зрители получили очень странный ответ на главный вопрос: почему именно Бран Старк стал королем Вестероса? Джон Сноу оказался в стороне, Дейенерис погибла, а замкнутый и почти безэмоциональный Бран вдруг получил власть.

Но что, если это вовсе не случайность?

Бран действительно умер в пещере?

После смерти Ходора Бран сильно изменился. Он сам говорит, что Бран Старк умер, а теперь он Трехглазый ворон. Раньше герой оставался эмоциональным мальчиком, переживающим за близких, а после пещеры становится холодным наблюдателем.

Отсюда и появилась теория: возможно, вместе с Браном в его теле оказался прежний Трехглазый ворон — Бринден Риверс.

В книгах варги способны переселять сознание в животных, а древовидцы обладают еще более сильными способностями. При этом Бран уже однажды оставил собственное тело без контроля, когда вселился в Ходора. Теоретически именно тогда его тело могло стать идеальным сосудом для другого сознания.

Зачем Бриндену тело Брана?

Здесь теория становится особенно интересной. Бринден Риверс был могущественным человеком, но оказался прикован к дереву. Бран же молод, принадлежит к великому дому и обладает способностями древовидца.

Получается почти идеальное сочетание: сильный разум, уникальные способности и возможность однажды получить власть.

И тогда многие события финальных сезонов начинают выглядеть иначе. Бран почти не проявляет эмоций, прекрасно знает прошлое и намекает, что видит гораздо больше остальных. Он избавляется от Мизинца, оказывается в нужном месте в нужный момент, а после войны спокойно принимает корону.

Особенно подозрительно звучит его вопрос:

«А зачем еще я проделал этот путь?»

Если Бран действительно всё это время шел к трону, финал приобретает совершенно другой смысл.

И кто тогда оказался победителем?

По этой версии, Короля Ночи уничтожили только затем, чтобы другая сверхъестественная сила получила власть над Вестеросом.

Брану не нужны армии, драконы или личная охрана. Он видит прошлое, может наблюдать за происходящим и потенциально способен заранее распознавать любую угрозу.

Конечно, это всего лишь фанатская теория, и сериал прямо её не подтверждает. Но она действительно объясняет сразу несколько странностей финала.

И, честно говоря, жаль, что создатели не раскрыли эту сторону истории. Потому что тогда появление Брана на троне могло бы стать не нелепым решением, а одним из самых неожиданных поворотов всей «Игры престолов».

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