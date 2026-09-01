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Киноафиша Статьи 3 научно-фантастических сериала, которые можно посмотреть за один день, а вспоминать потом долго: настоящие шедевры

3 научно-фантастических сериала, которые можно посмотреть за один день, а вспоминать потом долго: настоящие шедевры

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Любовь. Смерть. Роботы», «Программисты»

Не все истории требуют нескольких сезонов и десятков часов.

Мы привыкли, что хорошая научная фантастика обязательно должна быть огромной. Космические империи, сложная мифология, несколько сезонов и желательно свободный месяц в календаре. Но есть сериалы, которые умеют рассказать большую историю гораздо быстрее.

Я выбрала три проекта, которые отлично подходят для просмотра за один день.

«Программисты» / 8 серий

Для меня это один из самых необычных вариантов научной фантастики последних лет. Алекс Гарленд рассказывает историю секретного технологического подразделения, способного с невероятной точностью воспроизводить реальность.

Но сама технология здесь далеко не самое интересное. Сериал постепенно превращается в размышление о свободе воли, предопределенности и вопросе, действительно ли человек способен самостоятельно выбирать свою судьбу.

«Программисты» не торопятся и временами даже кажутся медленными. Зато при непрерывном просмотре эта история работает особенно хорошо: одна идея постепенно перетекает в другую, а к финалу начинает складываться довольно пугающая картина.

«Светлячок» / 14 серий + фильм «Миссия Серенити»

Кадр из сериала «Светлячок»

Если хочется чего-то более легкого, но при этом очень атмосферного, я бы выбрала «Светлячок». Перед нами космический вестерн о команде корабля «Серенити», которая путешествует по огромной галактике и постоянно оказывается в самых разных передрягах.

У каждого героя собственный характер, прошлое и причины находиться на борту. Именно отношения между ними делают сериал таким живым. Здесь есть юмор, приключения, перестрелки и серьезные темы, но главное — ощущение настоящей команды.

Всего 14 серий легко посмотреть за день, а затем можно сразу включить фильм «Миссия Серенити», который завершает основные сюжетные линии.

«Любовь, смерть и роботы» / 4 сезона, 54 коротких эпизода

Этот вариант немного лукавый: весь сериал действительно можно посмотреть за один длинный день, но я бы всё-таки оставила на него выходные.

Главная особенность антологии в том, что здесь практически невозможно заранее представить, какой будет следующая история. Один эпизод может оказаться мрачным фантастическим боевиком, другой — странной философской притчей, третий — настоящим хоррором.

Но при всем разнообразии истории объединяют темы, которые постоянно возвращаются: смерть, технологии, выживание, любовь и попытка понять, что вообще делает нас людьми.

Мне нравится, что эти три сериала доказывают: научная фантастика не всегда должна быть огромной. Иногда несколько часов достаточно, чтобы отправить зрителя в совершенно другой мир — и оставить после финальных титров гораздо больше вопросов, чем ответов.

Ранее мы писали: 3 свежих российских сериала-триллера, которые заставят поломать голову: включила в список и «Трассу».

Фото: Кадр из сериала «Любовь. Смерть. Роботы», «Программисты»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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