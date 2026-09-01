В СССР не могли отлипнуть от этих криминальных фильмов — угадать все смогут только те, кто застал ту эпоху (тест)

Советское криминальное кино не нуждалось в сложных спецэффектах, чтобы удерживать внимание. Запутанные расследования, запоминающиеся сыщики, опасные преступники и неожиданные финалы сделали многие такие фильмы классикой.

Детективы про следователей и оперативников пользовались большой популярностью у зрителей. В центре историй обычно было противостояние милиции и преступников, а сама работа правоохранителей показывалась подробно и без лишней романтизации.

Многие из этих картин сегодня пересматривают уже с ностальгией. Особенно ценят их за то, что главными фигурами в сюжете чаще становились не преступники, а сотрудники милиции, которые шаг за шагом распутывали сложные дела.

Мы собрали несколько известных криминальных фильмов советского времени — от напряжённых триллеров до психологических детективов. Посмотрим, насколько хорошо вы их помните и сможете ли узнать все картины по описаниям и характерным деталям.

Ранее портал «Киноафиша» предлагал угадать советские фильмы по цитатам о работе.