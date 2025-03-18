Меню
Соскучились по голливудским премьерам? Вот 5 фильмов, которые прямо сегодня можно посмотреть в кинотеатрах Казахстана
Среди новинок — боевик, антиутопия и философская драма.
Написать
18 марта 2025 11:10
Пересмотрели все Sci-Fi-фильмы, снятые в Казахстане? Тогда эта подборка вам точно понравится
Их объединяет «спилберговская» атмосфера.
Написать
25 января 2025 13:00
«Приключения Паддингтона 3» в Казахстане — на первой строчке рейтинга по сборам: а кто еще в 10-ке лучших?
Вот что смотрели в кино люди с 16 до 19 января.
Написать
22 января 2025 10:00
3 казахских мини-сериала, которые можно посмотреть за один день
Зрители оставляют об этих проектах хвалебные отзывы.
Написать
19 января 2025 10:00
Топ 10 казахских фильмов, которые лучше бы посмотреть всем: помогают понять местных жителей и влюбиться в эту страну
Идеальные киноленты на вечер.
Написать
16 января 2025 11:00
Три крутых казахстанских новинки про болезненные отношения с родителями: сейчас психоанализ в тренде
Посмотрите, если еще не видели эти работы.
Написать
8 января 2025 13:00
Эти 3 сериала из Казахстана собрали миллионы просмотров: зрители были в восторге
Присмотритесь к этим резонансным проектам.
Написать
3 января 2025 12:00
Три крутые казахские криминальные драмы, которые не хуже «Клана Сопрано»: смотрятся на одном дыхании
Истории, которые порой заставят и всплакнуть, и посмеяться от души.
Написать
2 января 2025 12:00
Этим актером гордится не только Казахстан, но и весь мир! Вспоминаем 10 «золотых» ролей Олега Янковского
Звезда, которую невозможно заменить.
Написать
31 декабря 2024 13:00
Тепло ностальгии: лучшие казахстанские сериалы 2000-х, которые держат в напряжении с первых минут
Быть может что-то из этого списка вы и не смотрели.
Написать
29 декабря 2024 10:00
7 бразильских сериалов, которые все смотрели в Казахстане в 90-е
Эти проекты обрели культовый статус.
Написать
28 декабря 2024 13:45
Понравился Северин из «Последнего богатыря»? Тогда вот еще 5 лучших киноработ со звездой Казахстана
Актер весьма многогранен и талантлив.
Написать
26 декабря 2024 14:30
Зомби, Кэрри Брэдшоу и клоун Пеннивайз: собрали все главные премьеры, которые анонсировала HBO на 2025 год
На студии намерены не только развивать уже известные хиты, но и выпускать новинки.
Написать
12 ноября 2024 12:00
Паттинсон больше не номер 1: хирурги объявили имя самого красивого мужчины планеты, и это вновь актер
Топ регулярно пополняется звездами модельной внешности. Но победитель 2024 года не слащавый, а брутальный мужчина со скулами, о которые можно порезаться.
Написать
11 октября 2024 14:19
Не Том Круз и не Дэвид Бекхэм: этот артист обошел всех секс-символов планеты и стал самым красивым мужчиной
Подобное лидерство удивило многих пользователей Сети.
Написать
17 сентября 2024 11:07
Обогнал и «Дэдпула», и «Головоломку»: этот хит от Netflix стал самым популярным фильмом у российских пиратов
А критики его разгромили в рецензиях.
Написать
9 сентября 2024 09:28
Вместо очередного «Астрала»: кинокритик назвал действительно крутые хорроры, пугающие до мурашек
А заодно объяснил, почему все они до ужаса похожи.
Написать
6 сентября 2024 14:27
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать)
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
