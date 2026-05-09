Эти две звезды «Отчаянных домохозяек» оказались самыми скандальными: а ведь №1 в сериале такая паинька

9 мая 2026 12:00
Коллегам было сложно с ними работать. 

Сериал «Отчаянные домохозяйки» продержался на телеэкранах восемь лет и неизменно собирал высокие рейтинги. Зрители полюбили историю четырех главных героинь и их подруг.

В шоу хватало неожиданных поворотов, интриг и напряженных развязок. Создатели умело сочетали в сюжете криминальные линии, социальные подтексты и комичные ситуации.

Казалось, что и в реальной жизни исполнительницы главных ролей дружны не меньше, чем их персонажи. Однако на площадке, как выяснилось, царила напряженная атмосфера, причем сложилась она по вине всего двух актрис. Остальные коллеги называли их невыносимыми и старались держаться подальше.

Тери Хэтчер

Оказалось, что исполнительница роли Сьюзан изрядно раздражала коллег. Актриса, по всей видимости, страдала звездной болезнью, полагая себя куда более профессиональной, чем остальные — в конце концов, в свое время она сыграла девушку Бонда в фильме «Завтра не умрет никогда».

Этот нарциссизм проявлялся даже на фотосессиях. В 2005 году во время съемок для Vanity Fair разразился настоящий скандал: Тери Хэтчер первой выбрала себе наряд, а на общем снимке выдвинулась на передний план, так что всё внимание оказалось сосредоточено исключительно на ней.

Напряжение накалилось до такой степени, что остальные актрисы были готовы вовсе отказаться от съемки. Организаторам с трудом удалось уговорить команду продолжить работу.

Спустя много лет Ева Лонгория с теплотой отзывалась о Фелисити Хаффман. Актриса рассказывала, что в первом сезоне у нее возникли проблемы на площадке: одна из коллег начала над ней издеваться. И только Хаффман сумела остановить травлю и вступиться за брюнетку. Тут же поползли слухи, что Лонгория намекала именно на Хэтчер. Однако есть и еще одна претендентка на звание главной скандалистки.

Николетт Шеридан

В проекте актриса играла стервозную блондинку, и многие утверждают, что в жизни она была не лучше своего персонажа. Она могла намеренно игнорировать коллег, даже не здороваясь с ними.

Настоящий скандал разразился, когда создатель сериала Марк Черри вывел героиню Шеридан из проекта. Актриса подала в суд, заявив о неправомерном увольнении, а также обвинила шоураннера в нападении. По всем искам Черри был полностью оправдан.

Светлана Левкина
