Сто раз смотрели «Иронию судьбы»? Спорим, эти ляпы вы пропустили

Обычно на подобные мелочи зрители не обращают внимания. Зато увидев промахи раз, потом уже будет невозможно их не замечать.

«Ирония судьбы» является традиционной новогодней классикой. Миллионы зрителей каждый год встречают праздник в компании Жени Лукашина, Нади и Ипполита.

Поклонники мелодрамы наизусть знают реплики героев, а также все сюжетные повороты фильма. Но даже фанаты склонны пропускать ляпы на экране.

Опечатка в титрах

Во время вступления к картине на экране появляется ее краткое описание. Сюжет ленты трактуется как «совершенно нетипичная история, которая могла произойти только и исключительно в новогоднюю ночь».

Однако если присмотреться, то можно заметить обидную опечатку в тексте. В слове «исключительно» исчезла буква «л».

Подмена фото

Этот промах могли заметить лишь очень внимательные зрители. В одной из сцен Лукашин выбрасывает фотографию Ипполита в окно на снег. Когда рамка стоит в квартире, то на снимке хорошо видно черно-белое изображение Юрия Яковлева.

Спустя некоторое время Надя уже на улице поднимает фото. И именно в эту секунду можно увидеть, что там изображен Олег Басилашвили. Как оказалось, актер собирался сыграть Ипполита и даже снялся в паре сцен. Но затем у артиста умер отец, и он сделал перерыв в работе.

Загадочный трамвай

А этот ляп будет хорошо понятен жителям Москвы и Ленинграда. Во время своей прогулки по северной столице Надя обходит несколько улиц. На одной из них в кадре оказывается трамвай с узнаваемой расцветкой.

Однако жители Ленинграда тут же отметили, что у них электротранспорт тогда выглядел по-другому. А тот трамвай, который попал в кадр вместе с Надей — типичный московский вагон 70-х годов.

Как ранее писал портал «Киноафиша», у Лукашина был еще один соперник: на это в «Иронии судьбы» обратили внимание только самые наблюдательные. А еще мы объясняли, почему Надя отказалась выходить за Ипполита.