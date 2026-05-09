Сто раз смотрели «Иронию судьбы»? Спорим, эти ляпы вы пропустили

«Ирония судьбы» является традиционной новогодней классикой. Миллионы зрителей каждый год встречают праздник в компании Жени Лукашина, Нади и Ипполита.
Поклонники мелодрамы наизусть знают реплики героев, а также все сюжетные повороты фильма. Но даже фанаты склонны пропускать ляпы на экране.
Опечатка в титрах
Во время вступления к картине на экране появляется ее краткое описание. Сюжет ленты трактуется как «совершенно нетипичная история, которая могла произойти только и исключительно в новогоднюю ночь».
Однако если присмотреться, то можно заметить обидную опечатку в тексте. В слове «исключительно» исчезла буква «л».
Подмена фото
Этот промах могли заметить лишь очень внимательные зрители. В одной из сцен Лукашин выбрасывает фотографию Ипполита в окно на снег. Когда рамка стоит в квартире, то на снимке хорошо видно черно-белое изображение Юрия Яковлева.
Спустя некоторое время Надя уже на улице поднимает фото. И именно в эту секунду можно увидеть, что там изображен Олег Басилашвили. Как оказалось, актер собирался сыграть Ипполита и даже снялся в паре сцен. Но затем у артиста умер отец, и он сделал перерыв в работе.
Загадочный трамвай
А этот ляп будет хорошо понятен жителям Москвы и Ленинграда. Во время своей прогулки по северной столице Надя обходит несколько улиц. На одной из них в кадре оказывается трамвай с узнаваемой расцветкой.
Однако жители Ленинграда тут же отметили, что у них электротранспорт тогда выглядел по-другому. А тот трамвай, который попал в кадр вместе с Надей — типичный московский вагон 70-х годов.
Как ранее писал портал «Киноафиша», у Лукашина был еще один соперник: на это в «Иронии судьбы» обратили внимание только самые наблюдательные. А еще мы объясняли, почему Надя отказалась выходить за Ипполита.