Изначально Меньшов не хотел брать Михайлова на роль Кузякина: вот после чего передумал

Картина «Любовь и голуби» создана по пьесе Владимира Гуркина, написанной почти полвека назад. Ещё до выхода фильма на экраны постановка с успехом шла в театре «Современник». В фильме образ главного героя воплотил актёр Александр Михайлов.

Сегодня эта лента остаётся его визитной карточкой, хотя в фильмографии артиста насчитывается более 80 работ. Однако роль досталась ему далеко не сразу.

Поначалу Владимир Меньшов не разглядел в нём Василия Кузякина.

«Я явился на пробы при параде — в костюме и галстуке. Меньшов сказал, что возлагал на меня надежды, но моя игра его разочаровала», — делился Александр Михайлов в одном из интервью RT.

Но актёр уговорил режиссёра дать ему ещё один шанс. Тогда Меньшов предложил необычный ход — отправиться в злачные места, чтобы подсмотреть подходящий типаж.

«Мы долго бродили по разным подвальным заведениям. Время от времени он указывал мне на каких-то неопрятных людей со странным, отстранённым взглядом», — вспоминал артист.

Дополнительную трудность создавало и то, что Нина Дорошина была моложе своего «экранного» мужа на десять лет. Михайлову пришлось полностью переосмыслить образ героя: придумать ему особую пластику, сутулость, характерную походку. И только тогда Меньшов наконец поверил в него — так на свет появился один из самых любимых зрителями персонажей отечественного кино.