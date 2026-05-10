Бедный шехзаде Джихангир: почему у сына Хюррем и Сулеймана был горб? Несколько версий

Что показал сериал и как могло быть на самом деле?

Согласно историческим данным и сериалу «Великолепный век», в семье султана Сулеймана до появления Хюррем существовал строгий порядок: одна наложница – один ребенок. Хюррем, ставшая величайшей султаншей, изменила устои Османской империи, став основательницей женского султаната.

Она всегда находилась рядом с повелителем и родила шестерых детей, один из которых впоследствии стал султаном. Ее дети были основой ее власти, продолжением ее наследия и поддержкой.

Эта выдающаяся женщина использовала все возможные методы для достижения своих целей, но в ее жизни также была и горечь. Ее младший сын Джихангир родился с горбом. Несмотря на попытки лечения, улучшить его состояние не удалось, и единственными средствами, которые могли помочь, были травяные снадобья и заклинания.

Существует множество версий относительно причины, по которой младший сын Сулеймана родился с горбом. Некоторые считают, что Хюррем могла быть проклята или ее сглазили. Другие предполагают, что во время беременности она упала, что могло навредить ребенку. Также высказывалось мнение, что Джихангир расплачивался за поступки своей матери. Существуют теории о том, что Хюррем долгое время травили и это могло негативно сказаться на ее здоровье и здоровье Джихангира.

Кроме того, есть мнение, что нарушение интимных обычаев османов могло стать причиной появления увечий у младшего шехзаде. Согласно традициям, во время хальвет (интимной близости) запрещено показывать свои половые органы. Если же они были открыты во время близости, это могло привести к тому, что ребенок родится с физическими недостатками, что, по всей видимости, и произошло с Джихангиром.

Однако, скорее всего, это было связано с нарушениями здоровья самой Хюррем. Возможно, действительно ее травили и это повлияло на беременность.

А какая версия кажется вам более правдоподобной?