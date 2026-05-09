+135 кг за время съемок: почему команда военной драмы «Спасти бессмертного» толстела как на дрожжах

Актеры не стали скрывать, что было на площадке.

Важной премьерой ко Дню защитника Отечества в этом году станет фильм «Спасти бессмертного». Он появится на больших экранах уже после праздника, с 26 февраля.

Для того, чтобы достоверно передать сюжет о парне, попавшем в петлю времени, выстроили целую деревню подо Ржевом. И съемки на щедрой белорусской земле не прошли бесследно для команды.

Сюжет фильма «Спасти бессмертного»

В основе лежит необычная история. 20-летний блогер, который ведёт себя так, будто ему не грозит опасность, внезапно попадает в ловушку времени. Единственный, кто может ему помочь, — это солдат, погибший восемьдесят лет назад.

Сценарий вдохновлён реальной судьбой кыргызстанца Мендыша Омуралиева, который сражался в жестокой Ржевской битве. Его подвиги обязательно покажут на экране.

Съемки фильма «Спасти бессмертного»

Фильм снимали сразу в нескольких странах. Часть съёмок, включающих военные сцены, проходила в Белоруссии. Там специально для картины построили целую декорацию деревни, какой она могла быть тогда подо Ржевом.

За месяц работы съёмочная группа отметила любопытный «результат». По их словам, они съели почти 45 килограммов местного сала. А позже, во время работы в Кыргызстане, их угостили огромным количеством традиционных лепёшек — около 50 килограммов каттамы и боорсоков. В итоге за время производства фильма общий вес всей команды, по их же шутливым подсчётам, вырос на 135 килограммов.

Нал лентой работали авторы «Мы из будущего», и сюжет о петле времени ими уже успешно обкатан. Как примет публика новую драму, узнаем в конце февраля.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 новогодних советских фильмов.