Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Европейские пенсионеры счастливее наших: дело не в деньгах, а в отношении к жизни — это стоит взять на заметку

Европейские пенсионеры счастливее наших: дело не в деньгах, а в отношении к жизни — это стоит взять на заметку

9 мая 2026 07:00
Кадр из фильма «Дом престарелых» (2022)

После 60 жизнь только начинается?

Пенсионеры в Европе, кажется, живут более насыщенной и интересной жизнью. Часто можно увидеть 75-летнюю женщину, уверенно прогуливающуюся по парку, которая просто наслаждается временем. Если бы не седые волосы и морщинки, можно было бы и не подумать, что она пенсионерка. Автор Дзен-канала Путешествия с фотокамерой выявила несколько особенностей жизни пенсионеров в Европе.

Принятие возраста

Первое, что бросается в глаза — европейские женщины не стремятся скрыть свой возраст. Множество из них после 45-50 лет перестают красить волосы, с гордостью показывая свои длинные серебристые косы или аккуратные седые стрижки. По словам путешественницы, это не безразличие к себе, а выражение уважения к возрасту, который воспринимается как новая глава жизни.

Жизнь для себя

Пенсионеры в Европе живут для себя. В европейских аутлетах можно увидеть, как пожилые женщины с удовольствием выбирают и примеряют одежду, обсуждают покупки и получают истинное удовольствие от процесса. Безусловно, они любят своих внуков, но не растворяются в них полностью.

Финансовая осознанность

Свобода, которую они испытывают на пенсии, не случайна. За ней стоит многолетнее осознанное отношение к финансам. Европейцы начинают откладывать деньги с молодости, не полагаясь на государственную поддержку. У них есть пенсионные счета, небольшие инвестиции и привычка жить немного ниже своих возможностей, что позволяет им в 70 лет путешествовать.

При этом экономия не считается чем-то постыдным. Даже обеспеченные жители могут зайти в недорогой супермаркет, собрать купоны на скидки или купить что-то на распродаже. Это просто разумное и нормальное поведение, независимо от уровня дохода.

Обмен вещами

В Германии, Нидерландах и Скандинавии часто можно увидеть аккуратно сложенные стопки книг или старую мебель у подъездов. Люди оставляют ненужные вещи, чтобы другие могли ими воспользоваться. Это не связано с бедностью, а скорее с экологическим сознанием и здравым смыслом.

Активная жизнь

Европейские пенсионеры много ходят пешком и ездят на велосипедах. Это кстати, сейчас началось и у нас в России. Часто можно увидеть красивых бабулек, занимающихся скандинавской ходьбой.

Утренние ритуалы

Утром в европейских кафе можно увидеть пожилых мужчин, наслаждающихся кофе и читающих газету. Это не ностальгия, а осознанный выбор — начать день медленно и вдумчиво, без отвлекающих уведомлений на телефоне.

Социальная активность

Европейские пенсионеры активно участвуют в социальных мероприятиях. Клубы по интересам, волонтерство и курсы в университетах — все это очень распространено. Пожилые люди, обучающиеся акварели или иностранным языкам в 70 лет, никого не удивляют.

Естественно, что речь не о том, чтобы копировать европейский образ жизни — у каждого своя культура и обстоятельства. Однако иногда полезно посмотреть на то, как живут другие, чтобы, возможно, взять что-то на заметку.

Фото: Кадр из фильма «Дом престарелых» (2022)
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Так Дорошина сама «сучка крашена»? 5 советских звезд, которые любили не взаимно Так Дорошина сама «сучка крашена»? 5 советских звезд, которые любили не взаимно Читать дальше 10 мая 2026
Эти 3 аниме затянут даже женщин 45+: хиты, которые были созданы не для подростков Эти 3 аниме затянут даже женщин 45+: хиты, которые были созданы не для подростков Читать дальше 10 мая 2026
Бедный шехзаде Джихангир: почему у сына Хюррем и Сулеймана был горб? Несколько версий Бедный шехзаде Джихангир: почему у сына Хюррем и Сулеймана был горб? Несколько версий Читать дальше 10 мая 2026
Какие отношения на самом деле были между «Принцессой света» Нурбану и Михримах: «Великолепный век» все переврал Какие отношения на самом деле были между «Принцессой света» Нурбану и Михримах: «Великолепный век» все переврал Читать дальше 9 мая 2026
Роль Варлей в «Кавказской пленницы» чуть не привела к международному скандалу: пришлось вмешаться КГБ Роль Варлей в «Кавказской пленницы» чуть не привела к международному скандалу: пришлось вмешаться КГБ Читать дальше 9 мая 2026
Еще в «Тайной комнате» нарушили главное правило вселенной «Гарри Поттера»: ошибка с Оборотным зельем запутала всех зрителей Еще в «Тайной комнате» нарушили главное правило вселенной «Гарри Поттера»: ошибка с Оборотным зельем запутала всех зрителей Читать дальше 9 мая 2026
А вы заметили хоть одну из них? 11 отсылок в мультфильмах Pixar, которые многие прошляпили А вы заметили хоть одну из них? 11 отсылок в мультфильмах Pixar, которые многие прошляпили Читать дальше 9 мая 2026
Эти две звезды «Отчаянных домохозяек» оказались самыми скандальными: а ведь №1 в сериале такая паинька Эти две звезды «Отчаянных домохозяек» оказались самыми скандальными: а ведь №1 в сериале такая паинька Читать дальше 9 мая 2026
+135 кг за время съемок: почему команда военной драмы «Спасти бессмертного» толстела как на дрожжах +135 кг за время съемок: почему команда военной драмы «Спасти бессмертного» толстела как на дрожжах Читать дальше 9 мая 2026
Сто раз смотрели «Иронию судьбы»? Спорим, эти ляпы вы пропустили Сто раз смотрели «Иронию судьбы»? Спорим, эти ляпы вы пропустили Читать дальше 9 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше