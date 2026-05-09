Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Роль Варлей в «Кавказской пленницы» чуть не привела к международному скандалу: пришлось вмешаться КГБ

Роль Варлей в «Кавказской пленницы» чуть не привела к международному скандалу: пришлось вмешаться КГБ

9 мая 2026 15:00
Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

Даже актриса об этом не знала.

Комедия Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» стала для Натальи Варлей звёздным билетом в большое кино. Из цирковой артистки она в одночасье превратилась во всесоюзную знаменитость.

Эта популярность помогла ей без проблем поступить в театральный институт. Там её уже ждала слава. Студенты были покорены образом красавицы Нины, которую она сыграла на экране.

Её обаяние покорило не только советских зрителей. Даже за океаном нашёлся поклонник.

Один американец, увидев Варлей в фильме, сразу решил на ней жениться. Он приехал в СССР с друзьями и направился прямиком на «Мосфильм».

На вахте он откровенно объяснил причину своего визита, пригрозив скандалом, если его не отведут к актрисе. Испуганный вахтёр немедленно позвонил в компетентные органы. Вскоре на студию прибыл особист и КГБ, прикреплённый к «Мосфильму», чтобы разобраться с неожиданным зарубежным гостем.

Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

Он внимательно выслушал неожиданных сватов. Чтобы охладить их пыл, он сообщил, что Наталья Варлей уже давно замужем и даже успела стать матерью. Для убедительности он даже показал американцам доказательства — фотографии со свадьбы актрисы и Владимира Тихонова.

Эта новость сильно огорчила иностранцев. Им ничего не оставалось, как развернуться и уехать домой. Жених-американец не смог встретиться со своим кумиром даже единожды. Сама же Наталья Варлей узнала об этой удивительной истории спустя много лет, когда шум вокруг того визита уже давно утих.

Фото: Кадры из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Сто раз смотрели «Иронию судьбы»? Спорим, эти ляпы вы пропустили Сто раз смотрели «Иронию судьбы»? Спорим, эти ляпы вы пропустили Читать дальше 9 мая 2026
Изначально Меньшов не хотел брать Михайлова на роль Кузякина: вот после чего передумал Изначально Меньшов не хотел брать Михайлова на роль Кузякина: вот после чего передумал Читать дальше 9 мая 2026
Так Дорошина сама «сучка крашена»? 5 советских звезд, которые любили не взаимно Так Дорошина сама «сучка крашена»? 5 советских звезд, которые любили не взаимно Читать дальше 10 мая 2026
Эти две звезды «Отчаянных домохозяек» оказались самыми скандальными: а ведь №1 в сериале такая паинька Эти две звезды «Отчаянных домохозяек» оказались самыми скандальными: а ведь №1 в сериале такая паинька Читать дальше 9 мая 2026
«Джон Уик» собирались выпустить в прокат под другим названием: но все испортил Киану Ривз «Джон Уик» собирались выпустить в прокат под другим названием: но все испортил Киану Ривз Читать дальше 8 мая 2026
Этот герой «Игры престолов» бесил всех: Иванушка-дурачок всего Вестероса Этот герой «Игры престолов» бесил всех: Иванушка-дурачок всего Вестероса Читать дальше 8 мая 2026
Месяцами наставляла Гомеру рога: даже Барт и Лиза проморгали измену Мардж в сериале «Симпсоны»  Месяцами наставляла Гомеру рога: даже Барт и Лиза проморгали измену Мардж в сериале «Симпсоны» Читать дальше 8 мая 2026
Как не плакать, нарезая лук? Лайфхак из фильма «Прислуга», который точно пригодится на кухне каждому Как не плакать, нарезая лук? Лайфхак из фильма «Прислуга», который точно пригодится на кухне каждому Читать дальше 7 мая 2026
4 любимых фильма Моники Беллуччи: без Бертона не обошлось 4 любимых фильма Моники Беллуччи: без Бертона не обошлось Читать дальше 7 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше