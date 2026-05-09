Роль Варлей в «Кавказской пленницы» чуть не привела к международному скандалу: пришлось вмешаться КГБ

Даже актриса об этом не знала.

Комедия Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» стала для Натальи Варлей звёздным билетом в большое кино. Из цирковой артистки она в одночасье превратилась во всесоюзную знаменитость.

Эта популярность помогла ей без проблем поступить в театральный институт. Там её уже ждала слава. Студенты были покорены образом красавицы Нины, которую она сыграла на экране.

Её обаяние покорило не только советских зрителей. Даже за океаном нашёлся поклонник.

Один американец, увидев Варлей в фильме, сразу решил на ней жениться. Он приехал в СССР с друзьями и направился прямиком на «Мосфильм».

На вахте он откровенно объяснил причину своего визита, пригрозив скандалом, если его не отведут к актрисе. Испуганный вахтёр немедленно позвонил в компетентные органы. Вскоре на студию прибыл особист и КГБ, прикреплённый к «Мосфильму», чтобы разобраться с неожиданным зарубежным гостем.

Он внимательно выслушал неожиданных сватов. Чтобы охладить их пыл, он сообщил, что Наталья Варлей уже давно замужем и даже успела стать матерью. Для убедительности он даже показал американцам доказательства — фотографии со свадьбы актрисы и Владимира Тихонова.

Эта новость сильно огорчила иностранцев. Им ничего не оставалось, как развернуться и уехать домой. Жених-американец не смог встретиться со своим кумиром даже единожды. Сама же Наталья Варлей узнала об этой удивительной истории спустя много лет, когда шум вокруг того визита уже давно утих.