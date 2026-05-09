Какие отношения на самом деле были между «Принцессой света» Нурбану и Михримах: «Великолепный век» все переврал

В сериале «Великолепный век» акцент сделан на постоянном соперничестве между наложницей и султаншей. В проекте демонстрируют, что Хасеки Селима и исполняющая обязанности Валиде-султан постоянно плели интриги и противостояли друг другу. Там утверждается, что Селиму приходилось вновь и вновь улаживать конфликты между любимой женщиной и сестрой, так как обе стремились к власти.

Что было в истории во время правления Селима

На самом деле документальные свидетельства указывают на иные взаимоотношения. Источники указывают на сотрудничество Нурбану и Михримах на важных политических направлениях.

Нурбану попала в гарем ещё ребёнком, предположительно ей было меньше двенадцати лет. Её воспитанием занималась Хюррем, так как заранее было известно, что девочка может стать наложницей одного из наследников. В таких условиях учениц воспитывали как будущих членов семьи, а не как обычных рабынь. Письма Нурбану подтверждают благодарное отношение к Хюррем.

После смерти Хюррем Михримах унаследовала материнские связи и влияние. Нурбану относилась к ней с уважением. Обе женщины считались мудрыми и понимали, что нужны султану для разных целей. В годы, когда Михримах выполняла обязанности валиде, а Нурбану была Хасеки и матерью наследника, сведений о серьёзных конфликтам между ними нет. Напротив, есть подтверждения совместной работы.

Обе женщины вели венецианскую политику, способствуя налаживанию отношений между Венецианской республикой и Османской империей. Также известно, что при правлении Селима две знатные турчанки, захваченные в море, оказались фрейлинами при французском дворе. Их возвращение удалось обеспечить с помощью Михримах и дочери Селима и Нурбану Эсмехан. Позже в переписке между дворами участвовала и Нурбану, что указывает на общие политические интересы и практическое сотрудничество. Отношения после смерти Селима После преждевременной смерти Селима обе женщины вновь объединились, чтобы противостоять влиянию Сафие, наложницы Мурада III. Для ослабления её позиций мать и тетя дарили падишаху девушек и напоминали о необходимости не выделять единственную фаворитку, а следовать традициям. Этот план временно сработал: Сафие отошла в тень на несколько лет и вернула влияние лишь после смерти Михримах и Нурбану.