Вижу имя Дэвида Духовны — и рука сама тянется включить: триллер 2025 года на 6 серий от Amazon «Злой умысел» меня покорил

Это психологический триллер, который не отпустит до самого финала.

Имя Дэвида Духовны по-прежнему работает как триггер для зрителя. В 2025 году актер вернулся в заметной роли в мини-сериале Amazon Prime Video «Злой умысел» (Malice). Проект состоит из 6 эпизодов и заявлен как психологический триллер о мире богатых и тех, кто хочет в него пробраться. На бумаге формула выглядит выигрышно.

В центре сюжета — семья Таннеров, привыкшая к роскоши и контролю. В их жизнь входит молодой репетитор Адам, который быстро располагает к себе домочадцев. Сначала в Греции, затем в Лондоне он становится частью их быта. Но довольно рано зрителю дают понять: его интерес к семье не случаен.

Звездная команда и дорогая картинка

Шоураннер Джеймс Вуд, работавший над «Великой», собрал сильный каст. Помимо Духовны, в кадре Джек Уайтхолл и Кэрис ван Хаутен. Режиссеры — Майк Баркер («Рассказ служанки») и Леонора Лонсдэйл. Визуально сериал соответствует стандартам большого стриминга: виллы, яхты, европейские локации.

Где теряется напряжение

Главная проблема — предсказуемость. Мотивы героя раскрывают слишком рано, интрига проседает. Зритель не разгадывает загадку, а просто ждет объяснения. В итоге 6 серий работают скорее как растянутое ожидание финала, пишут в Сети некоторые зрители.

Но предсказуемость здесь не столько минус, сколько особенность формата. Сериал делает ставку не на загадку, а на то, как постепенно рушится мир людей, привыкших к контролю и деньгам. Напряжение строится на последствиях и отношениях внутри семьи.

Духовны уверенно держит образ холодного богача, Кэрис ван Хаутен добавляет эмоций. В итоге «Злой умысел» — аккуратный психологический триллер про влияние и скрытые мотивы. Он хорошо зайдет тем, кто любит драмы о богатых семьях в духе «Белого лотоса» и «Рипли», и смотрится быстро за счет короткого формата в 6 серий.