Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Еще в «Тайной комнате» нарушили главное правило вселенной «Гарри Поттера»: ошибка с Оборотным зельем запутала всех зрителей

Еще в «Тайной комнате» нарушили главное правило вселенной «Гарри Поттера»: ошибка с Оборотным зельем запутала всех зрителей

9 мая 2026 14:00
Кадр из фильма «Гарри Поттер»

А те, кто читал книги, вообще ничего не поняли.

Есть у поттерианы одна коварная привычка: она выглядит цельной сказкой, пока вы не начнёте проверять её на логику. И тогда выясняется, что экранизации сами себе подложили магическую мину ещё во второй части. В «Тайной комнате» (2002) Оборотное зелье работает «по-киношному» — и эта мелкая, на первый взгляд, поправка потом аукнулась всей серии.

В «Тайной комнате» внешность меняется, а голос — нет

Сцена в слизеринской гостиной до сих пор одна из самых вкусных в фильме: Гарри и Рон превращаются в Крэбба и Гойла, чтобы выведать у Малфоя правду. Но есть нюанс — они остаются с собственными голосами. Гарри даже комментирует это вслух, как будто авторы сами понимают: «странно, но ладно».

В книге всё иначе: меняется и голос тоже. И это логично — иначе вся идея «влезть в чужую шкуру» превращается в карнавал с маской, которую выдаёт первая же реплика.

«Кубок огня» чинит правило… а «Дары» снова ломают

Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Дальше сценаристы будто вспоминают канон. В «Кубке огня» (2005) Барти Крауч-младший годами притворяется Грюмом — и, разумеется, без чужого голоса это было бы невозможно. Там Оборотное зелье снова выглядит как настоящий инструмент шпионажа: не грим, а полноценная подмена личности.

А потом наступают «Дары Смерти» — и кино снова делает шаг назад. Сцена с семью Поттерами: все превращаются в Гарри, но говорят своими голосами. Проникновение в Министерство — та же история. Гермиона в образе Беллатрисы — и опять её интонации, её тембр. Получается забавный эффект: визуально вы смотрите на маскарад, а на слух понимаете, кто перед вами.

Почему это выглядит ошибкой, даже если было сделано специально

Если зелье меняет только лицо, оно теряет смысл, передает дзен-канал «Мир комиксов и кино». В реальной ситуации самозванца вычислили бы быстрее, чем он успел бы договорить «я Гарри Поттер». И именно поэтому эта «киношная поправка» так раздражает: она не про магию, а про удобство зрителя.

Да, можно оправдать решение тем, что в сценах с несколькими «одинаковыми» персонажами зритель должен мгновенно отличать, кто есть кто. Но тогда получается, что Оборотное зелье в фильмах работает не по законам мира, а по законам монтажа. А это уже не магия — это сценарная шпаргалка.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Джон Уик» собирались выпустить в прокат под другим названием: но все испортил Киану Ривз «Джон Уик» собирались выпустить в прокат под другим названием: но все испортил Киану Ривз Читать дальше 8 мая 2026
Как не плакать, нарезая лук? Лайфхак из фильма «Прислуга», который точно пригодится на кухне каждому Как не плакать, нарезая лук? Лайфхак из фильма «Прислуга», который точно пригодится на кухне каждому Читать дальше 7 мая 2026
4 любимых фильма Моники Беллуччи: без Бертона не обошлось 4 любимых фильма Моники Беллуччи: без Бертона не обошлось Читать дальше 7 мая 2026
Люк Бессон переврал роман Брэма Стокера: в кого на самом деле был влюблен Дракула и почему Мина для него не была вечной женой Люк Бессон переврал роман Брэма Стокера: в кого на самом деле был влюблен Дракула и почему Мина для него не была вечной женой Читать дальше 7 мая 2026
Не только Гермиона Грейнджер: 5 самых сильных фильмов с Эммой Уотсон, доказывающих, что она не застряла в одной роли Не только Гермиона Грейнджер: 5 самых сильных фильмов с Эммой Уотсон, доказывающих, что она не застряла в одной роли Читать дальше 6 мая 2026
Ни один не станет классикой: 5 худших проектов Disney всех времен, достойных лишь презрения Ни один не станет классикой: 5 худших проектов Disney всех времен, достойных лишь презрения Читать дальше 6 мая 2026
Датч пропал после «Хищника», но только в фильме: судьбу героя раскрыли в книге Датч пропал после «Хищника», но только в фильме: судьбу героя раскрыли в книге Читать дальше 5 мая 2026
ИИ выбрал лучшую часть «Миссия невыполнима» из 8: нет, это не первый фильм 1996 года ИИ выбрал лучшую часть «Миссия невыполнима» из 8: нет, это не первый фильм 1996 года Читать дальше 5 мая 2026
6 «Оскаров» за вранье: этот фильм собрал 50 000 000 долларов, но военные его презирают 6 «Оскаров» за вранье: этот фильм собрал 50 000 000 долларов, но военные его презирают Читать дальше 5 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше