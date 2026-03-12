Зрители выбрали топ-10 аниме 2025 года: «Поднятие уровня в одиночку» облажалось, но что тогда в списке?

Иногда кажется, что в мире аниме выходит столько новинок, что выбрать лучшее почти невозможно. Но зрители все-таки попытались это сделать. Портал AnimeCorner подвел итоги большого голосования за лучшие аниме 2025 года. В опросе приняли участие более 59 тысяч пользователей со всего мира.
Главным открытием года стал сериал «Первородный грех Такопи». Он получил 7,98% голосов и занял первое место. Совсем немного отстал еще один новый тайтл — «Лето, когда умер Хикару», набравший 7,89%.
Интересно, что в рейтинге соседствуют как громкие продолжения известных франшиз, так и абсолютно новые проекты.
Топ-10 лучших аниме 2025 года
|
Место
|
Аниме
|
Голоса
|
1
|
Первородный грех Такопи
|
7,98%
|
2
|
Лето, когда умер Хикару
|
7,89%
|
3
|
Монолог фармацевта (2 сезон)
|
7,12%
|
4
|
Моя геройская академия (финал)
|
7,04%
|
5
|
Быть героем X
|
6,23%
|
6
|
Re:ZERO – Жизнь с нуля в альтернативном мире (3 сезон)
|
5,38%
|
7
|
Гачиакута
|
5,25%
|
8
|
Благоухающий цветок расцветает с достоинством
|
5,05%
|
9
|
Дандадан (2 сезон)
|
4,97%
|
10
|
Семья шпиона (3 сезон)
|
4,56%
Что еще смотрели в 2025 году
Несколько проектов лишь немного не дотянули до первой десятки. Более 3% голосов набрали сразу четыре сериала: «Ура мечте! Ave Mujica», продолжение «Любви с иголочки», новый сезон «Поднятия уровня в одиночку» и аниме «Девушки-пони: Серая Золушка».
Результаты показали интересную тенденцию. Зрители активно голосуют не только за известные франшизы, но и за новые истории. Именно поэтому в лидерах оказались два свежих проекта, которые еще год назад почти никто не обсуждал.