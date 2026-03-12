Меню
Киноафиша Новости Зрители выбрали топ-10 аниме 2025 года: «Поднятие уровня в одиночку» облажалось, но что тогда в списке?

Зрители выбрали топ-10 аниме 2025 года: «Поднятие уровня в одиночку» облажалось, но что тогда в списке?

12 марта 2026 13:30
Кадр из аниме «Поднятия уровня в одиночку»

Зрители активно голосуют не только за известные франшизы, но и за новые истории.

Иногда кажется, что в мире аниме выходит столько новинок, что выбрать лучшее почти невозможно. Но зрители все-таки попытались это сделать. Портал AnimeCorner подвел итоги большого голосования за лучшие аниме 2025 года. В опросе приняли участие более 59 тысяч пользователей со всего мира.

Главным открытием года стал сериал «Первородный грех Такопи». Он получил 7,98% голосов и занял первое место. Совсем немного отстал еще один новый тайтл — «Лето, когда умер Хикару», набравший 7,89%.

Интересно, что в рейтинге соседствуют как громкие продолжения известных франшиз, так и абсолютно новые проекты.

Топ-10 лучших аниме 2025 года

Место

Аниме

Голоса

1

Первородный грех Такопи

7,98%

2

Лето, когда умер Хикару

7,89%

3

Монолог фармацевта (2 сезон)

7,12%

4

Моя геройская академия (финал)

7,04%

5

Быть героем X

6,23%

6

Re:ZERO – Жизнь с нуля в альтернативном мире (3 сезон)

5,38%

7

Гачиакута

5,25%

8

Благоухающий цветок расцветает с достоинством

5,05%

9

Дандадан (2 сезон)

4,97%

10

Семья шпиона (3 сезон)

4,56%

Что еще смотрели в 2025 году

Несколько проектов лишь немного не дотянули до первой десятки. Более 3% голосов набрали сразу четыре сериала: «Ура мечте! Ave Mujica», продолжение «Любви с иголочки», новый сезон «Поднятия уровня в одиночку» и аниме «Девушки-пони: Серая Золушка».

Результаты показали интересную тенденцию. Зрители активно голосуют не только за известные франшизы, но и за новые истории. Именно поэтому в лидерах оказались два свежих проекта, которые еще год назад почти никто не обсуждал.

Фото: Кадр из аниме «Поднятия уровня в одиночку»
Екатерина Адамова
