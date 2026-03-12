Зрители выбрали топ-10 аниме 2025 года: «Поднятие уровня в одиночку» облажалось, но что тогда в списке?

Зрители активно голосуют не только за известные франшизы, но и за новые истории.

Иногда кажется, что в мире аниме выходит столько новинок, что выбрать лучшее почти невозможно. Но зрители все-таки попытались это сделать. Портал AnimeCorner подвел итоги большого голосования за лучшие аниме 2025 года. В опросе приняли участие более 59 тысяч пользователей со всего мира.

Главным открытием года стал сериал «Первородный грех Такопи». Он получил 7,98% голосов и занял первое место. Совсем немного отстал еще один новый тайтл — «Лето, когда умер Хикару», набравший 7,89%.

Интересно, что в рейтинге соседствуют как громкие продолжения известных франшиз, так и абсолютно новые проекты.

Топ-10 лучших аниме 2025 года

Место Аниме Голоса 1 Первородный грех Такопи 7,98% 2 Лето, когда умер Хикару 7,89% 3 Монолог фармацевта (2 сезон) 7,12% 4 Моя геройская академия (финал) 7,04% 5 Быть героем X 6,23% 6 Re:ZERO – Жизнь с нуля в альтернативном мире (3 сезон) 5,38% 7 Гачиакута 5,25% 8 Благоухающий цветок расцветает с достоинством 5,05% 9 Дандадан (2 сезон) 4,97% 10 Семья шпиона (3 сезон) 4,56%

Что еще смотрели в 2025 году

Несколько проектов лишь немного не дотянули до первой десятки. Более 3% голосов набрали сразу четыре сериала: «Ура мечте! Ave Mujica», продолжение «Любви с иголочки», новый сезон «Поднятия уровня в одиночку» и аниме «Девушки-пони: Серая Золушка».

Результаты показали интересную тенденцию. Зрители активно голосуют не только за известные франшизы, но и за новые истории. Именно поэтому в лидерах оказались два свежих проекта, которые еще год назад почти никто не обсуждал.