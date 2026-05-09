А вы заметили хоть одну из них? 11 отсылок в мультфильмах Pixar, которые многие прошляпили

Художники студии Pixar уделяют огромное внимание мелким деталям и отсылкам к другим мультфильмам, известным как пасхалки. В каждой анимационной работе их может быть множество. Рассказываем про пасхалки, которые многие могли не заметить.

В мультфильме «Валл-И» (2008) на одной из полок можно заметить Рекса из «Истории игрушек».

В «Истории игрушек – 3» (2010) можно увидеть Финна Макмисла — британского шпиона, который появится в еще не вышедших «Тачках-2» (2011). Его изображение находится на плакате в комнате Энди.

В «Головоломке» (2015) маленькая Райли играет со своим воображаемым другом Бинго-Бонго, и на столе лежит журнал с обложкой, на которой изображена Колетт Тату — героиня мультфильма «Рататуй» (2007).

В «Тачках» (2006) Молния МакКуин украшен наклейкой с цифрой «95», что является отсылкой к 1995 году — времени выхода первого полнометражного мультфильма студии Pixar, «История игрушек», полностью смоделированного на компьютере.

Также в «Головоломке» есть изображение Немо — персонажа из «В поисках Немо» (2003). Интересно, что рыбка изображена на коробке настольной игры Find me! («Найди меня»). Напомним, оригинальное название мультфильма про Немо — Finding Nemo.

В начале мультфильма «Тайна Коко» (2017) Мигель пробегает мимо стола с различными скульптурами животных. Среди них внимательный зритель может заметить крошечную рыбку Немо — главного героя «В поисках Немо» (2003).

В этой же ленте Мигель направляется на площадь, чтобы чистить обувь. Среди праздничных украшений, висящих на улице, можно увидеть пиньяты, оформленные в виде Майка Вазовски, Вуди и Базза Лайтера.

В одной из сцен «Истории игрушек — 4» (2019), проходящей в парке аттракционов, можно увидеть гитару Эрнесто де ла Круза — главного антагониста «Тайны Коко» (2017).

По словам Джоша Кули, в «Истории игрушек — 4» содержится больше пасхалок, чем в любом другом фильме Pixar. Так, когда Вуди с друзьями попадают в антикварный магазин, на стене можно увидеть картину с собаками, играющими в покер, что является отсылкой к мультфильму «Вверх» (2009).

Также в антикварном магазине можно заметить очки аквалангиста, поймавшего Немо в «В поисках Немо», и трость Карла Фредриксена, главного героя. В одной из сцен, когда показывается панорама парка аттракционов, вдалеке видна тележка с шарами из мультфильма «Вверх» (2009).

А вы замечаете такие отсылки в мультфильмах Pixar? Какой фильм, созданный этой студией, вам нравится больше всего?