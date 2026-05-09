Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи А вы заметили хоть одну из них? 11 отсылок в мультфильмах Pixar, которые многие прошляпили

А вы заметили хоть одну из них? 11 отсылок в мультфильмах Pixar, которые многие прошляпили

9 мая 2026 13:00
Кадр из мультфильма «История игрушек 4»

Что скрывают любимые мультики?

Художники студии Pixar уделяют огромное внимание мелким деталям и отсылкам к другим мультфильмам, известным как пасхалки. В каждой анимационной работе их может быть множество. Рассказываем про пасхалки, которые многие могли не заметить.

В мультфильме «Валл-И» (2008) на одной из полок можно заметить Рекса из «Истории игрушек».

«Валл-И»

В «Истории игрушек – 3» (2010) можно увидеть Финна Макмисла — британского шпиона, который появится в еще не вышедших «Тачках-2» (2011). Его изображение находится на плакате в комнате Энди.

«История игрушек 3»

В «Головоломке» (2015) маленькая Райли играет со своим воображаемым другом Бинго-Бонго, и на столе лежит журнал с обложкой, на которой изображена Колетт Тату — героиня мультфильма «Рататуй» (2007).

«Головоломка»

В «Тачках» (2006) Молния МакКуин украшен наклейкой с цифрой «95», что является отсылкой к 1995 году — времени выхода первого полнометражного мультфильма студии Pixar, «История игрушек», полностью смоделированного на компьютере.

«Тачки»

Также в «Головоломке» есть изображение Немо — персонажа из «В поисках Немо» (2003). Интересно, что рыбка изображена на коробке настольной игры Find me! («Найди меня»). Напомним, оригинальное название мультфильма про Немо — Finding Nemo.

«Головоломка»

В начале мультфильма «Тайна Коко» (2017) Мигель пробегает мимо стола с различными скульптурами животных. Среди них внимательный зритель может заметить крошечную рыбку Немо — главного героя «В поисках Немо» (2003).

«Тайна Коко»

В этой же ленте Мигель направляется на площадь, чтобы чистить обувь. Среди праздничных украшений, висящих на улице, можно увидеть пиньяты, оформленные в виде Майка Вазовски, Вуди и Базза Лайтера.

«Тайна Коко»

В одной из сцен «Истории игрушек — 4» (2019), проходящей в парке аттракционов, можно увидеть гитару Эрнесто де ла Круза — главного антагониста «Тайны Коко» (2017).

«История игрушек 4»

По словам Джоша Кули, в «Истории игрушек — 4» содержится больше пасхалок, чем в любом другом фильме Pixar. Так, когда Вуди с друзьями попадают в антикварный магазин, на стене можно увидеть картину с собаками, играющими в покер, что является отсылкой к мультфильму «Вверх» (2009).

«История игрушек 4»

Также в антикварном магазине можно заметить очки аквалангиста, поймавшего Немо в «В поисках Немо», и трость Карла Фредриксена, главного героя. В одной из сцен, когда показывается панорама парка аттракционов, вдалеке видна тележка с шарами из мультфильма «Вверх» (2009).

«История игрушек 4»

А вы замечаете такие отсылки в мультфильмах Pixar? Какой фильм, созданный этой студией, вам нравится больше всего?

Фото: Кадры из мультфильмов «История игрушек 3, 4», «Тачки», «Валл-И», «Головоломка», «Тайна Коко»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Эти 3 аниме затянут даже женщин 45+: хиты, которые были созданы не для подростков Эти 3 аниме затянут даже женщин 45+: хиты, которые были созданы не для подростков Читать дальше 10 мая 2026
Месяцами наставляла Гомеру рога: даже Барт и Лиза проморгали измену Мардж в сериале «Симпсоны»  Месяцами наставляла Гомеру рога: даже Барт и Лиза проморгали измену Мардж в сериале «Симпсоны» Читать дальше 8 мая 2026
Мультик «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса: вот в каких странах обожают хит Мультик «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса: вот в каких странах обожают хит Читать дальше 8 мая 2026
Ни один не станет классикой: 5 худших проектов Disney всех времен, достойных лишь презрения Ни один не станет классикой: 5 худших проектов Disney всех времен, достойных лишь презрения Читать дальше 6 мая 2026
Так Дорошина сама «сучка крашена»? 5 советских звезд, которые любили не взаимно Так Дорошина сама «сучка крашена»? 5 советских звезд, которые любили не взаимно Читать дальше 10 мая 2026
Бедный шехзаде Джихангир: почему у сына Хюррем и Сулеймана был горб? Несколько версий Бедный шехзаде Джихангир: почему у сына Хюррем и Сулеймана был горб? Несколько версий Читать дальше 10 мая 2026
Какие отношения на самом деле были между «Принцессой света» Нурбану и Михримах: «Великолепный век» все переврал Какие отношения на самом деле были между «Принцессой света» Нурбану и Михримах: «Великолепный век» все переврал Читать дальше 9 мая 2026
Роль Варлей в «Кавказской пленницы» чуть не привела к международному скандалу: пришлось вмешаться КГБ Роль Варлей в «Кавказской пленницы» чуть не привела к международному скандалу: пришлось вмешаться КГБ Читать дальше 9 мая 2026
Еще в «Тайной комнате» нарушили главное правило вселенной «Гарри Поттера»: ошибка с Оборотным зельем запутала всех зрителей Еще в «Тайной комнате» нарушили главное правило вселенной «Гарри Поттера»: ошибка с Оборотным зельем запутала всех зрителей Читать дальше 9 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше