Жібек жолы 3D
ул. Байтурсынова, 49, ТРЦ «Жібек жолы», 3 этаж
1.9 км
Kinoplexx 8 Aray City Mall
ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
3.1 км
Aizhuldyz Cinema
Кызылординская область, Шиелийский район, поселок Шиели, ТЦ «Береке» 1, 3 этаж, ул. Абылайхан 2 ·
119 км
Киноконцертный зал «Сатурн»
ул. им Генерал-полковника А.А.Максимова,10
193 км
Звезда
ул. Абая, 1В
196 км
Kinoplexx Golden Family
бульв. Гарышкерлер, 41
279 км
Kinopark 4 Khanshaiym Plaza
ТРЦ "Khanshaiym Plaza", ул. Б. Саттарханова, 33а
282 км
Prime Cinema
160-й квартал, 419, ТРЦ Turan Mall
285 км
Esentay Cinema
бульв. Гарышкерлер, 15, Жезказган
370 км
MovieStar
улица Абая 19
375 км
Esentay
улица Панина, 1
375 км
Kinoplexx 9 City Mall
ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7
428 км
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
Больше никаких загадок: в каком году происходят события «Чужой: Земля» — и почему до Рипли остается всего два шага
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
