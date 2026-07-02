НТВ запустил в работу сериал, который обещает стать хитом: в главных ролях звезды «Мажора» и «Ленинграда 46»

Телеканал НТВ начал съемки нового детективного сериала «ТТ». Главные роли исполнят Евгений Миллер и Александр Обласов, которым предстоит сыграть двух совершенно разных оперативников, объединившихся ради борьбы с преступностью.

Главными героями станут «Толстый и Тонкий»

В центре сюжета — майор Роман Норов и капитан Николай Штыров. Из-за разницы в комплекции коллеги быстро придумывают им шуточное прозвище «Толстый и Тонкий», которое вскоре сокращается до лаконичного «ТТ».

Несмотря на ироничное название, работа у напарников совсем не веселая. Им предстоит противостоять криминальным группировкам, расследовать преступления и защищать жителей города от влиятельного бизнесмена, решившего снести жилые дома ради строительства крупного торгового центра.

При этом у Романа хватает и личных проблем. После успешной операции под прикрытием он успевает нажить себе опасного врага — криминального авторитета Бурого, который даже из-за решетки продолжает искать способ отомстить полицейскому.

Евгений Миллер обещает не только экшен

По словам Евгения Миллера, сериал будет не только о погонях и перестрелках.

«На мой взгляд, в первую очередь этот сериал расскажет о том, как найти свое место в мире и жить так, чтобы было хорошо и в семье, и в работе, и в дружбе. Ну и, конечно, как совместить это всё без потерь», — отметил актер.

Создатели обещают детектив с юмором и человеческими историями

Режиссер Павел Дроздов отмечает, что «ТТ» — это прежде всего история о людях, которым приходится жить с последствиями своего прошлого. По его словам, сериал сочетает напряженный криминальный сюжет, мужскую драму, юмор и надежду.

Главные роли исполняют Евгений Миллер и Александр Обласов. Также в проекте снимаются Максим Дрозд, Юлия Такшина, Андрей Иванов и Артем Кобзев.

Дата премьеры «ТТ» пока не объявлена, но съемки уже стартовали, а значит ждать встречи с новым детективным дуэтом осталось не так долго.