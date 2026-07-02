Netflix в июне незаметно выпустил лучшую мелодраму 2026 года: мне 34, а я и смеялась, и плакала одновременно

В 2026 году мне было крайне трудно найти хорошую мелодраму, которая не сломала бы мне мозг и подарила приятный вечер. Совершенно случайно я наткнулась на новинку от Netflix, которая вышла 19 июня. Без шума, обсуждений и рекламы, а зря.

На мой взгляд, это один из лучших фильмов, что я посмотрела за последнее время. Тут есть и над чем поплакать, и над чем посмеяться — полтора часа будут потрачены с удовольствием! Речь идет о проекте «Сообщения для Изабель».

Сюжет фильма «Сообщения для Изабель»

В центре сюжета — девушка Джилл, у которой умирает сестра Изабель. Между сестрами всегда была тесная связь, поэтому Джилл очень страдает после ее смерти.

И находит для себя способ пережить горе — записывает для сестры голосовые сообщения на ее номер телефона. Вот только Джилл не знает, что номер уже присвоили другому человеку, молодому человеку по имени Уэс.

Он невольно становится свидетелем чужой жизни и каждый день слушает сообщения, которые предназначены для мертвой девушки.

Потрясающая история без лишних деталей

Главное, что мне понравилось — фильм не растягивает историю и не запутывает зрителя. Сюжет развивается динамично, а трогательные моменты чередуются с юмором и нелепыми ситуациями.

Поэтому я сначала сидела и вытирала скатившуюся слезу, а уже через 30 секунд смеялась над главными героями. Здесь нет перебора с романтикой или постельными сценами, а экранное время больше посвящено важным темам — утрате близкого человека, попытке найти себя в этом мире, способах пережить травмы.

Отдельно хочу выделить игру Зои Дойч, которая исполнила роль Джилл — девушки, которая идет к своей мечте, несмотря ни на что, но при этом старается сохранить свою уникальность.

Что мне понравилось?

Хоть это романтическая история, отношения с мужчиной — не главная тема фильма. Здесь больше показана история взаимоотношений двух людей, которые почувствовали друг в друге родственные души. И с учетом своих травм и особенностей характера пытаются построить здоровые отношения.

Фильм «Сообщения для Изабель» — полностью законченная история с логичным финалом без намеков на продолжение. И если вы хотите что-то на один вечер, это идеальный вариант.

Смело могу рекомендовать фильм к просмотру, потому что это лучшая мелодрама 2026 года. И если вы устали от подростковых мыльных опер или слишком пошлых и глупых историй любви, обязательно включайте «Сообщения для Изабель». Возможно, и для вас история Джилл станет своеобразным сеансом психотерапии.