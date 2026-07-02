Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Netflix в июне незаметно выпустил лучшую мелодраму 2026 года: мне 34, а я и смеялась, и плакала одновременно

Netflix в июне незаметно выпустил лучшую мелодраму 2026 года: мне 34, а я и смеялась, и плакала одновременно

2 июля 2026 09:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Сообщения для Изабель»

Личная рекомендация автора «Киноафиши».

В 2026 году мне было крайне трудно найти хорошую мелодраму, которая не сломала бы мне мозг и подарила приятный вечер. Совершенно случайно я наткнулась на новинку от Netflix, которая вышла 19 июня. Без шума, обсуждений и рекламы, а зря.

На мой взгляд, это один из лучших фильмов, что я посмотрела за последнее время. Тут есть и над чем поплакать, и над чем посмеяться — полтора часа будут потрачены с удовольствием! Речь идет о проекте «Сообщения для Изабель».

Сюжет фильма «Сообщения для Изабель»

В центре сюжета — девушка Джилл, у которой умирает сестра Изабель. Между сестрами всегда была тесная связь, поэтому Джилл очень страдает после ее смерти.

И находит для себя способ пережить горе — записывает для сестры голосовые сообщения на ее номер телефона. Вот только Джилл не знает, что номер уже присвоили другому человеку, молодому человеку по имени Уэс.

Он невольно становится свидетелем чужой жизни и каждый день слушает сообщения, которые предназначены для мертвой девушки.

Потрясающая история без лишних деталей

Кадр из фильма «Сообщения для Изабель»

Главное, что мне понравилось — фильм не растягивает историю и не запутывает зрителя. Сюжет развивается динамично, а трогательные моменты чередуются с юмором и нелепыми ситуациями.

Поэтому я сначала сидела и вытирала скатившуюся слезу, а уже через 30 секунд смеялась над главными героями. Здесь нет перебора с романтикой или постельными сценами, а экранное время больше посвящено важным темам — утрате близкого человека, попытке найти себя в этом мире, способах пережить травмы.

Отдельно хочу выделить игру Зои Дойч, которая исполнила роль Джилл — девушки, которая идет к своей мечте, несмотря ни на что, но при этом старается сохранить свою уникальность.

Что мне понравилось?

Кадр из фильма «Сообщения для Изабель»

Хоть это романтическая история, отношения с мужчиной — не главная тема фильма. Здесь больше показана история взаимоотношений двух людей, которые почувствовали друг в друге родственные души. И с учетом своих травм и особенностей характера пытаются построить здоровые отношения.

Фильм «Сообщения для Изабель» — полностью законченная история с логичным финалом без намеков на продолжение. И если вы хотите что-то на один вечер, это идеальный вариант.

Смело могу рекомендовать фильм к просмотру, потому что это лучшая мелодрама 2026 года. И если вы устали от подростковых мыльных опер или слишком пошлых и глупых историй любви, обязательно включайте «Сообщения для Изабель». Возможно, и для вас история Джилл станет своеобразным сеансом психотерапии.

Фото: Кадр из фильма «Сообщения для Изабель»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Чем китаянки вытирают пыль, чтобы в доме было чисто минимум неделю? Для нас это мусор, а для них спасение  Чем китаянки вытирают пыль, чтобы в доме было чисто минимум неделю? Для нас это мусор, а для них спасение Читать дальше 2 июля 2026
В ТОП-3 на «Иви» неожиданно ворвалась военная драма: сразу два Добронравова и рейтинг — 8,4 из 10 В ТОП-3 на «Иви» неожиданно ворвалась военная драма: сразу два Добронравова и рейтинг — 8,4 из 10 Читать дальше 2 июля 2026
Провалились в прокате, но стали культовыми: 5 самых недооцененных фэнтези-фильмов, которым нет равных даже в 2026 году Провалились в прокате, но стали культовыми: 5 самых недооцененных фэнтези-фильмов, которым нет равных даже в 2026 году Читать дальше 2 июля 2026
Нашли самый кассовый фильм 2026 года — сняли за 750 тысяч долларов, а получили в 350 раз больше: Marvel такое и не снилось Нашли самый кассовый фильм 2026 года — сняли за 750 тысяч долларов, а получили в 350 раз больше: Marvel такое и не снилось Читать дальше 2 июля 2026
Collider назвал 3 фэнтези-фильма, которые даже круче «Властелина колец»: они полностью изменили этот жанр Collider назвал 3 фэнтези-фильма, которые даже круче «Властелина колец»: они полностью изменили этот жанр Читать дальше 2 июля 2026
Думали, что вся сила Саурона в его Оке? Как бы не так: разбираемся, что значит этот жуткий глаз Думали, что вся сила Саурона в его Оке? Как бы не так: разбираемся, что значит этот жуткий глаз Читать дальше 1 июля 2026
Сирота, но точно не бедный: откуда у Гарри было много денег — вовсе не благодаря родителям, как принято думать Сирота, но точно не бедный: откуда у Гарри было много денег — вовсе не благодаря родителям, как принято думать Читать дальше 1 июля 2026
В 2026 году Netflix покорил весь мир этими тремя фильмами: №1 зрители ждали долгих четыре года В 2026 году Netflix покорил весь мир этими тремя фильмами: №1 зрители ждали долгих четыре года Читать дальше 1 июля 2026
Питер Джексон просто взял и поменял эти 3 вещи в экранизации Толкина — и не прогадал: даже преданные фанаты не разозлились Питер Джексон просто взял и поменял эти 3 вещи в экранизации Толкина — и не прогадал: даже преданные фанаты не разозлились Читать дальше 30 июня 2026
Фанаты 70 лет строили теорию о «Властелине колец», а Толкин посмертно разрушил все одним письмом: куда же делись жены энтов? Фанаты 70 лет строили теорию о «Властелине колец», а Толкин посмертно разрушил все одним письмом: куда же делись жены энтов? Читать дальше 28 июня 2026
Самые ожидаемые экранизации 2026 года: эти 3 фильма точно не пропущу — новинка от Нолана и не только Самые ожидаемые экранизации 2026 года: эти 3 фильма точно не пропущу — новинка от Нолана и не только Читать дальше 28 июня 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше