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Киноафиша Статьи Сирота, но точно не бедный: откуда у Гарри было много денег — вовсе не благодаря родителям, как принято думать

Сирота, но точно не бедный: откуда у Гарри было много денег — вовсе не благодаря родителям, как принято думать

1 июля 2026 19:00 Проверено редакцией
Кадры из фильма «Гарри Поттер и философский камень»

Оказывается, он — из обеспеченной семьи.

Гарри Поттеру было всего 11 лет, когда он узнал о своем магическом происхождении. В тот же день выяснилось, что он обладает огромным состоянием.

Хагрид привел мальчика в хранилище в банке Гринготтс, где Гарри увидел целые горы золотых галеонов. Возник закономерный вопрос: откуда у сироты такое богатство? В фильмах это не раскрывают.

Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»

Родители Гарри, Джеймс и Лили, погибли очень молодыми, им едва исполнилось 20. За такой короткий срок они вряд ли смогли бы накопить столько денег. Оказалось, что состояние Поттеров имеет давнюю и весьма необычную историю.

Предки Гарри Поттера

Состояние Гарри Поттера имеет давнюю историю. Согласно пояснениям Джоан Роулинг, его истоки восходят к XII веку.

Основателем благосостояния стал Линфред Стинчкомбский — чудаковатый волшебник, живший среди магглов. Он снабжал немагическое население целебными травами и снадобьями.

Эти смеси были не просто лекарствами, а настоящими волшебными зельями. Его деятельность позволила накопить внушительные сбережения.

После смерти Линфреда капитал разделили между собой его семеро детей. С каждым поколением семейное состояние только приумножалось.

Наибольший вклад сделал дед Гарри, Флимонт Поттер. Он увеличил наследство в четыре раза, создав зелье для волос. Оно идеально укрощало даже самую непослушную шевелюру.

Поскольку у Флимонта не было других детей, всё накопленное богатство унаследовал его единственный сын Джеймс — отец Гарри.

Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»

Состояние Гарри Поттера

После окончания Хогвартса Джеймс и Лили сразу вступили в Орден Феникса, шла война. После их гибели от рук Волан-де-Морта Гарри унаследовал всё семейное состояние.

Капитал мальчика значительно вырос после смерти его крестного, Сириуса Блэка. Согласно завещанию, Сириус оставил Гарри все свои деньги, имущество и родовое поместье.

Учась в Хогвартсе, Гарри никогда не кичился своим богатством. По сути, он тратил деньги только на школьные принадлежности и самые необходимые вещи.

Спустя 19 лет после битвы с Волан-де-Мортом, в финале ленты «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2», выяснилось, что у Гарри и Джинни трое детей. И семейных сбережений им вполне хватает, чтобы обеспечить будущее всех потомков, как сообщает автор Дзен-канала «О`КИНО».

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему ни в одном из фильмов про Гарри Поттера не было Пивза.

Фото: Кадры из фильма «Гарри Поттер и философский камень» (2001)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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