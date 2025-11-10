Меню
Почему ни в одном из фильмов про Гарри Поттера не было Пивза: только те, кто читал книги, знают, как он важен для сюжета

10 ноября 2025 07:00
Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»

Это было серьезное упущение от создателей.

Если вы читали книги Джоан Роулинг, то наверняка помните Пивза — неупокоенного полтергейста, который превращал жизнь учеников Хогвартса в постоянный хаос. Он не злой, не добрый — просто воплощение беспорядка и школьного озорства. Но в фильмах «Гарри Поттер» его нет ни в одной сцене. Почему персонаж, который был важной частью атмосферы книг, так и не появился на экране?

Пивз существовал — но его вырезали

На самом деле, Пивз должен был появиться уже в первом фильме — «Гарри Поттер и философский камень». Его сыграл известный британский комик Рик Мэйолл, звезда сериалов «Дно» и «Молодые». Съёмки прошли успешно: актёр отыграл сцены, получил гонорар и вернулся домой. А спустя месяц узнал, что его персонаж полностью вырезан.

Мэйолл вспоминал с присущим ему сарказмом:

«Я сделал это, я снялся в "Гарри Поттере"… А потом мне сказали, что меня нет в фильме. Но я всё равно получил деньги. Так что это был лучший фильм, в котором я снимался!»

Причина проста — длительность. Первая версия «Философского камня» шла около трёх часов. После тестовых показов студия решила сократить фильм до двух, чтобы удержать внимание маленьких зрителей. И среди вырезанных сцен оказался Пивз.

Крис Коламбус всё ещё хочет его вернуть

Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»

Режиссёр первых двух фильмов, Крис Коламбус, не раз признавался, что мечтает выпустить полную версию — ту самую, трёхчасовую. В ней, по его словам, есть и сцены с Пивзом.

«Дети на тестовых показах говорили, что фильм слишком короткий. А взрослые жаловались, что он длинный. Мы послушали взрослых, и теперь жалеем», — вспоминал Колламбус.

Он даже публично призывал студию Warner Bros. выпустить режиссёрскую версию, говоря: «Нам нужно вернуть Пивза!»

Почему без Пивза фильмы стали другими

В книгах Пивз — не просто комический персонаж. Он воплощает живую душу Хогвартса — то, чего нет в учебниках и расписании. Он раздражает преподавателей, особенно Филча, но без него замок кажется слишком стерильным. Именно Пивз приносил анархию, хаос и ощущение, что магический мир — не идеален, а живой и дышащий.

Без него фильмы стали строже и мрачнее, особенно после третьей части, когда режиссёрское кресло занял Альфонсо Куарон. Возможно, поэтому фанаты до сих пор скучают по этому хулигану-призраку и надеются увидеть его хотя бы в грядущем сериале HBO по вселенной «Гарри Поттера».

Пивз — это дух Хогвартса, которого вырезали ради хронометража. Но, как и любой полтергейст, он всё равно не уходит насовсем — просто ждёт своего часа, чтобы вернуться.

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
