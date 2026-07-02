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Киноафиша Статьи Collider назвал 3 фэнтези-фильма, которые даже круче «Властелина колец»: они полностью изменили этот жанр

Collider назвал 3 фэнтези-фильма, которые даже круче «Властелина колец»: они полностью изменили этот жанр

2 июля 2026 12:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Властелин колец»

Каждый фильм из списка был шедевром для своего времени.

«Властелин колец» для многих остается главным фэнтези в истории кино. Но есть фильмы, которые сумели по-своему изменить жанр и до сих пор считаются настоящей классикой. Если хочется чего-то не менее волшебного, стоит обратить внимание на эти три картины — версия портала Collider.

«Принцесса-невеста» — идеальное приключение с юмором и романтикой

Если вам нравится, когда фэнтези сочетает эпические приключения с легким юмором, «Принцесса-невеста» станет отличным выбором.

История рассказывает о храбром Уэсли, который отправляется спасать свою возлюбленную, встречает необычных союзников и постоянно оказывается в невероятных ситуациях. Здесь есть и фехтовальные поединки, и погоня, и романтика, и фирменные реплики, давно ставшие культовыми.

Несмотря на возраст, фильм совсем не кажется устаревшим. Его до сих пор пересматривают за теплую атмосферу и редкое умение одинаково нравиться и детям, и взрослым.

«Шрек» давно перестал быть просто мультфильмом

Кадр из фильма «Шрек»

Кажется, уже невозможно представить современное фэнтези без «Шрека».

Создатели полностью перевернули привычные сказочные клише. Здесь принцесса оказывается совсем не той, кого нужно спасать, главный герой — вовсе не красавец-принц, а большинство знакомых сказок обыгрываются с юмором.

Но именно за шутками скрывается главная мысль картины: принимать себя таким, какой ты есть. Возможно, именно поэтому мультфильм одинаково любят и дети, и взрослые уже больше двадцати лет.

«Волшебник страны Оз» — фильм, без которого не было бы современного фэнтези

Сегодня его называют одним из самых важных фильмов в истории кинематографа.

История Дороти, оказавшейся в волшебной стране Оз, давно стала классикой. Именно этот фильм одним из первых показал зрителям яркий сказочный мир, который позже вдохновил десятки режиссеров.

Даже спустя десятилетия картина продолжает впечатлять атмосферой, музыкой и ощущением настоящего чуда. Не случайно многие считают, что именно с «Волшебника страны Оз» началась история современного кинофэнтези.

Конечно, спорить о том, что лучше — «Властелин колец» или эти фильмы, можно бесконечно. Но если хочется увидеть, насколько разным бывает жанр фэнтези, все три картины точно заслуживают места в списке для просмотра.

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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