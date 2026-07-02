Collider назвал 3 фэнтези-фильма, которые даже круче «Властелина колец»: они полностью изменили этот жанр

Каждый фильм из списка был шедевром для своего времени.

«Властелин колец» для многих остается главным фэнтези в истории кино. Но есть фильмы, которые сумели по-своему изменить жанр и до сих пор считаются настоящей классикой. Если хочется чего-то не менее волшебного, стоит обратить внимание на эти три картины — версия портала Collider.

«Принцесса-невеста» — идеальное приключение с юмором и романтикой

Если вам нравится, когда фэнтези сочетает эпические приключения с легким юмором, «Принцесса-невеста» станет отличным выбором.

История рассказывает о храбром Уэсли, который отправляется спасать свою возлюбленную, встречает необычных союзников и постоянно оказывается в невероятных ситуациях. Здесь есть и фехтовальные поединки, и погоня, и романтика, и фирменные реплики, давно ставшие культовыми.

Несмотря на возраст, фильм совсем не кажется устаревшим. Его до сих пор пересматривают за теплую атмосферу и редкое умение одинаково нравиться и детям, и взрослым.

«Шрек» давно перестал быть просто мультфильмом

Кажется, уже невозможно представить современное фэнтези без «Шрека».

Создатели полностью перевернули привычные сказочные клише. Здесь принцесса оказывается совсем не той, кого нужно спасать, главный герой — вовсе не красавец-принц, а большинство знакомых сказок обыгрываются с юмором.

Но именно за шутками скрывается главная мысль картины: принимать себя таким, какой ты есть. Возможно, именно поэтому мультфильм одинаково любят и дети, и взрослые уже больше двадцати лет.

«Волшебник страны Оз» — фильм, без которого не было бы современного фэнтези

Сегодня его называют одним из самых важных фильмов в истории кинематографа.

История Дороти, оказавшейся в волшебной стране Оз, давно стала классикой. Именно этот фильм одним из первых показал зрителям яркий сказочный мир, который позже вдохновил десятки режиссеров.

Даже спустя десятилетия картина продолжает впечатлять атмосферой, музыкой и ощущением настоящего чуда. Не случайно многие считают, что именно с «Волшебника страны Оз» началась история современного кинофэнтези.

Конечно, спорить о том, что лучше — «Властелин колец» или эти фильмы, можно бесконечно. Но если хочется увидеть, насколько разным бывает жанр фэнтези, все три картины точно заслуживают места в списке для просмотра.