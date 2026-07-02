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Киноафиша Статьи В ТОП-3 на «Иви» неожиданно ворвалась военная драма: сразу два Добронравова и рейтинг — 8,4 из 10

В ТОП-3 на «Иви» неожиданно ворвалась военная драма: сразу два Добронравова и рейтинг — 8,4 из 10

2 июля 2026 07:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Семь вёрст до рассвета»

Довольно нестандартный выбор для разгара летнего сезона.

Военные фильмы редко становятся неожиданными хитами онлайн-кинотеатров, но именно это произошло с картиной «Семь вёрст до рассвета». После появления на «Иви» драма стремительно поднялась в числе самых популярных проектов и привлекла внимание зрителей.

Основано на реальном подвиге

Действие фильма переносит зрителей в зиму 1942 года. В центре истории — пожилой деревенский житель, который идет на смертельно опасный риск. Он делает вид, что сотрудничает с оккупантами, чтобы заманить немецких солдат в ловушку.

В основе сюжета лежит реальная история, что делает происходящее на экране еще более пронзительным. Здесь нет масштабных батальных сцен в духе военных блокбастеров — фильм делает ставку на человеческое мужество, напряжение и тяжелый моральный выбор.

Добронравов — одна из главных причин посмотреть фильм

Одну из ключевых ролей исполнил Виктор Добронравов. Вместе с ним в картине снялись Фёдор Добронравов и Мария Шукшина.

Создатели сосредоточились не только на событиях войны, но и на судьбах обычных людей, которым приходится принимать решения, от которых зависят жизни окружающих. Именно поэтому история воспринимается очень лично и эмоционально.

Зрители уже высоко оценили новинку

Сейчас у фильма рейтинг 8,4 балла, а его стремительный взлет в топе «Иви» говорит о том, что интерес к картине оказался значительно выше ожиданий.

В последнее время военные драмы все чаще находят свою аудиторию именно в онлайн-кинотеатрах. «Семь вёрст до рассвета» подтверждает эту тенденцию: без громкой рекламной кампании фильм сумел привлечь внимание зрителей благодаря сильной истории, основанной на реальных событиях, и актерскому составу.

Если вы пропустили эту премьеру в момент выхода, сейчас, когда картина вошла в число самых популярных проектов «Иви», самое подходящее время наверстать упущенное.

Фото: Кадр из фильма «Семь вёрст до рассвета»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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