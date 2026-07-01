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Киноафиша Статьи Странно, что об этих сериала 2025 года мало говорят: №1 для любителей Кинга, а от №2 будут в восторге фанаты «Настоящего детектива»

Странно, что об этих сериала 2025 года мало говорят: №1 для любителей Кинга, а от №2 будут в восторге фанаты «Настоящего детектива»

1 июля 2026 17:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Институт», «В глуши», «Микстейп»

Такие встречаются редко, но все же они есть.

Если вам хочется сериал, который не просто заполнит вечер, а зацепит с первой серии — вот три проекта 2025 года, мимо которых пройти невозможно.

Один — для любителей Стивена Кинга, второй — для фанатов «Настоящего детектива», а третий — для тех, у кого от Joy Division до сих пор мурашки.

Всё свежее, стильное, с сильными сценариями. Поехали.

«Институт» (2025)

Подростковый хоррор с душой Стивена Кинга — буквально. Экранизация одноимённого романа рассказывает о Люке, гениальном школьнике, который хотел в MIT, а оказался в камере с телепатами. Над детьми проводят опыты, контролируют их разум и эмоции, а за всем этим стоит зловещая мисс Сигсби.

В «Институте» нет громких имён в касте, и шоу вышло на незаметной платформе MGM+, но это даже плюс — атмосфера клаустрофобии, безысходности и тревоги работает на полную.

Здесь всё, как любит Кинг: взросление, сверхспособности и дети, вынужденные выживать в мире, где взрослые давно всё проиграли.

«В глуши» (2025)

Йосемит, горы, скалы, тишина… и труп, упавший на альпинистов прямо с вершины. Так начинается один из самых сильных детективных драматических сериалов сезона. Рейнджер Кайл Тёрнер, немногословный одиночка, берётся за дело — но с каждой серией всё уходит всё дальше от классического расследования.

Создатели — сценарист «Выжившего» Марк Л. Смит и продюсер «Скорой помощи» Джон Уэллс — ставят не только на интригу, но и на внутреннюю драму.

У Кайла есть новая напарница Найя, и они постоянно отвлекаются от улик, чтобы говорить о себе, страхах, травмах и смысле жизни.

То, что звучит как минус, на деле — лучшая часть сериала. Это не просто расследование, а настоящее путешествие по человеческой боли.

«Микстейп» (2025)

Ностальгическая мелодрама «Микстейп», которая идеально подойдёт всем, кто хоть раз находил старую кассету и вспоминал: «А ведь тогда я был счастлив».

В 1989 году в Шеффилде Дэн и Элисон влюбились под музыку The Cure. Спустя 25 лет — у каждого своя семья, карьера, дети. Но одна случайная новость запускает цепочку событий, которая может всё изменить.

Сериал, как и «Меломанка», держится на музыке: здесь играют New Order, Joy Division, David Bowie — и каждый трек работает не хуже реплики.

Герои говорят друг с другом через плейлисты и случайные сообщения, а вы — проживаете вместе с ними вторую попытку любви.

Фото: Кадр из сериала «Институт», «В глуши», «Микстейп»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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