Самый загадочный муж Хатидже — Хюсрев, который просто исчез: но что произошло на самом деле?

Султанская сестра, красавица Хатидже, в «Великолепном веке» проходит путь от блистательной невесты до безутешной вдовы.
Но мало кто помнит, что после гибели Ибрагима-паши её выдали замуж ещё раз — за Хюсрева.
Это был третий брак героини. Самый загадочный.
«Великолепный век»: сериал оставил многоточие
Хюсрева-пашу представили как второго визиря и сопровождающего султана в походе. Казалось, его роль будет расти, но уже в следующей серии он просто исчезает.
Новым фаворитом становится Рустем-паша, а зрителю остаётся только гадать: что случилось с последним мужем Хатидже?
Сценарий умалчивает. Но авторы явно намекают: Хюсрев стал жертвой дворцовых интриг. После самоубийства Хатидже он будто растворился в воздухе — ни скандала, ни казни, ни прощания.
История: всё было жёстче и трагичнее
В реальности Хюсрев-паша действительно существовал и занимал высокий пост. Но брака с Хатидже не было — это художественный вымысел.
Историки рассказывают: он поругался со старшим визирем прямо на совете у падишаха. Словесная перепалка переросла в драку, и Сулейман не стерпел такого неуважения.
В итоге оба лишились своих постов, а Хюсрев — и жизни. Он объявил голодовку в знак протеста и умер на семнадцатый день.
Эта смерть стала страшной расплатой за политические амбиции.
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