Самый загадочный муж Хатидже — Хюсрев, который просто исчез: но что произошло на самом деле?

В сериале «Великолепный век» показали третьего мужа сестры Сулеймана, но дальше всё обрывается. Почему?

Султанская сестра, красавица Хатидже, в «Великолепном веке» проходит путь от блистательной невесты до безутешной вдовы.

Но мало кто помнит, что после гибели Ибрагима-паши её выдали замуж ещё раз — за Хюсрева.

Это был третий брак героини. Самый загадочный.

«Великолепный век»: сериал оставил многоточие

Хюсрева-пашу представили как второго визиря и сопровождающего султана в походе. Казалось, его роль будет расти, но уже в следующей серии он просто исчезает.

Новым фаворитом становится Рустем-паша, а зрителю остаётся только гадать: что случилось с последним мужем Хатидже?

Сценарий умалчивает. Но авторы явно намекают: Хюсрев стал жертвой дворцовых интриг. После самоубийства Хатидже он будто растворился в воздухе — ни скандала, ни казни, ни прощания.

История: всё было жёстче и трагичнее

В реальности Хюсрев-паша действительно существовал и занимал высокий пост. Но брака с Хатидже не было — это художественный вымысел.

Историки рассказывают: он поругался со старшим визирем прямо на совете у падишаха. Словесная перепалка переросла в драку, и Сулейман не стерпел такого неуважения.

В итоге оба лишились своих постов, а Хюсрев — и жизни. Он объявил голодовку в знак протеста и умер на семнадцатый день.

Эта смерть стала страшной расплатой за политические амбиции.

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