Киноафиша Туркестана
Prime Cinema
Prime Cinema
Туркестан
О кинотеатре
Адрес
160-й квартал, 419, ТРЦ Turan Mall
Билеты от 1500 ₸
8.1
15
голосов
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов
в кинотеатре Prime Cinema
Большое смелое красивое путешествие
Сегодня 5 сеансов
10:10
от 1500 ₸
12:40
от 1500 ₸
14:50
от 1500 ₸
16:50
от 1500 ₸
Qaitadan
Сегодня 2 сеанса
19:45
от 1500 ₸
21:50
от 1500 ₸
Агент & Irbis
Сегодня 5 сеансов
10:00
от 1500 ₸
15:55
от 1500 ₸
17:55
от 1500 ₸
21:50
от 1500 ₸
Альтер
Сегодня 1 сеанс
12:10
от 1500 ₸
Полное расписание и билеты
Сегодня
от 1500 ₸
Завтра
от 1500 ₸
Отзывы о кинотеатре
Zarina Kanat
2 декабря 2024, 20:11
18ге толмағандарды ата анасыз кіргізбейміз дейді. Қасында үлкен адам болса да. Босқа уақытымызды алып.
Жамолиддин Асанов
23 февраля 2023, 21:06
Кинотеатр классный супер я даволен. Своим просмотром
Фильмы в кинотеатре Prime Cinema
Большое смелое красивое путешествие
приключения, драма, фэнтези, мелодрама
2025, США
2D, RU
10:10
от 1500 ₸
12:40
от 1500 ₸
14:50
от 1500 ₸
16:50
от 1500 ₸
23:55
от 1500 ₸
Qaitadan
драма
2025, Казахстан
2D, KZ
19:45
от 1500 ₸
21:50
от 1500 ₸
Агент & Irbis
комедия, боевик
2025, Казахстан
2D, KZ
10:00
от 1500 ₸
15:55
от 1500 ₸
17:55
от 1500 ₸
21:50
от 1500 ₸
23:55
от 1500 ₸
Qaitadan
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Джунглилау
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Таинственная девушка
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Агент & Irbis
Отзывы
2025, Казахстан, комедия, боевик
Аменгер
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Большое смелое красивое путешествие
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Сытый и голодный
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Жабайы
Отзывы
2025, Казахстан, семейный
Немолодые молодожены
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Тот самый
Отзывы
2025, США, ужасы, спорт
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667