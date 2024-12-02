Меню
Киноафиша Туркестана Кинотеатры Prime Cinema

Prime Cinema

Туркестан
Адрес
160-й квартал, 419, ТРЦ Turan Mall
Билеты от 1500 ₸
8.1 Оцените
15 голосов
Билеты от 1500 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Prime Cinema
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
Сегодня 5 сеансов
10:10 от 1500 ₸ 12:40 от 1500 ₸ 14:50 от 1500 ₸ 16:50 от 1500 ₸ ...
Qaitadan
Qaitadan
Сегодня 2 сеанса
19:45 от 1500 ₸ 21:50 от 1500 ₸ ...
Агент & Irbis
Агент & Irbis
Сегодня 5 сеансов
10:00 от 1500 ₸ 15:55 от 1500 ₸ 17:55 от 1500 ₸ 21:50 от 1500 ₸ ...
Альтер
Альтер
Сегодня 1 сеанс
12:10 от 1500 ₸ ...
Отзывы о кинотеатре

Zarina Kanat 2 декабря 2024, 20:11
18ге толмағандарды ата анасыз кіргізбейміз дейді. Қасында үлкен адам болса да. Босқа уақытымызды алып.
Жамолиддин Асанов 23 февраля 2023, 21:06
Кинотеатр классный супер я даволен. Своим просмотром
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Фильмы в кинотеатре Prime Cinema

Сегодня 30 Завтра 1
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие приключения, драма, фэнтези, мелодрама 2025, США
2D, RU
10:10 от 1500 ₸ 12:40 от 1500 ₸ 14:50 от 1500 ₸ 16:50 от 1500 ₸ 23:55 от 1500 ₸
Qaitadan
Qaitadan драма 2025, Казахстан
2D, KZ
19:45 от 1500 ₸ 21:50 от 1500 ₸
Агент & Irbis
Агент & Irbis комедия, боевик 2025, Казахстан
2D, KZ
10:00 от 1500 ₸ 15:55 от 1500 ₸ 17:55 от 1500 ₸ 21:50 от 1500 ₸ 23:55 от 1500 ₸
