Отзывы о кинотеатре Prime Cinema

Жамолиддин Асанов 23 февраля 2023, 21:06
Оценка
Кинотеатр классный супер я даволен. Своим просмотром
23 февраля 2023, 21:06
User 19 июля 2023, 07:43
Оценка
Фильм бомба мне понравилось
19 июля 2023, 07:43
Ербол Калдыбеков 4 ноября 2024, 15:57
Оценка
Керемет
4 ноября 2024, 15:57
mjk79 23 ноября 2024, 18:05
Оценка
Отличный кинотеатр!👍🏻
23 ноября 2024, 18:05
Zarina Kanat 2 декабря 2024, 20:11
Оценка
18ге толмағандарды ата анасыз кіргізбейміз дейді. Қасында үлкен адам болса да. Босқа уақытымызды алып.
2 декабря 2024, 20:11
zaharcunarev9 2 января 2025, 16:30
Оценка
отличная
2 января 2025, 16:30
