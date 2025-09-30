Меню
Киноафиша Туркестана
Кинотеатры
Prime Cinema
Расписание сеансов кинотеатра «Prime Cinema»
Расписание сеансов кинотеатра «Prime Cinema»
Сегодня
30
Завтра
1
Большое смелое красивое путешествие
приключения, драма, фэнтези, мелодрама
2025, США
2D, RU
10:10
от 1500 ₸
12:40
от 1500 ₸
14:50
от 1500 ₸
16:50
от 1500 ₸
23:55
от 1500 ₸
Qaitadan
драма
2025, Казахстан
2D, KZ
19:45
от 1500 ₸
21:50
от 1500 ₸
Агент & Irbis
комедия, боевик
2025, Казахстан
2D, KZ
10:00
от 1500 ₸
15:55
от 1500 ₸
17:55
от 1500 ₸
21:50
от 1500 ₸
23:55
от 1500 ₸
Альтер
боевик, фантастика
2025, Канада
2D, RU
12:10
от 1500 ₸
Аменгер
драма
2025, Кыргызстан
2D, KZ
15:30
от 1500 ₸
19:40
от 1500 ₸
21:55
от 1500 ₸
Битва за битвой
криминал, драма, триллер
2025, США
2D, RU
10:10
от 1500 ₸
12:55
от 1500 ₸
17:05
от 1500 ₸
23:05
от 1500 ₸
Джунглилау
комедия
2025, Казахстан
2D, KZ
13:55
от 1500 ₸
15:45
от 1500 ₸
17:35
от 1500 ₸
19:25
от 1500 ₸
19:55
от 1500 ₸
21:15
от 1500 ₸
Долгая прогулка
ужасы
2025, США
2D, RU
10:25
от 1500 ₸
Жабайы
семейный
2025, Казахстан
2D, KZ
14:00
от 1500 ₸
15:55
от 1500 ₸
17:50
от 1500 ₸
23:55
от 1500 ₸
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
боевик, приключения, анимация
2025, Япония
2D, RU
10:00
от 1500 ₸
Немолодые молодожены
комедия
2025, Казахстан
2D, KZ
11:55
от 1500 ₸
20:05
от 1500 ₸
22:00
от 1500 ₸
Нескромные
комедия
2025, США
2D, RU
23:55
от 1500 ₸
Пойман с поличным
комедия
2025, США
2D, RU
10:00
от 1500 ₸
Синий кит
драма, триллер
2025, Казахстан
2D, KZ
10:20
от 1500 ₸
12:00
от 1500 ₸
Супруги Роуз
комедия, драма
2025, Великобритания / США
2D, RU
10:00
от 1500 ₸
Сытый и голодный
драма, комедия, фэнтези
2025, Казахстан
2D, KZ
10:00
от 1500 ₸
11:35
от 1500 ₸
13:10
от 1500 ₸
14:45
от 1500 ₸
Таинственная девушка
комедия
2025, Казахстан
2D, KZ
10:10
от 1500 ₸
12:00
от 1500 ₸
13:40
от 1500 ₸
16:20
от 1500 ₸
18:10
от 1500 ₸
20:05
от 1500 ₸
22:00
от 1500 ₸
Тот самый
ужасы, спорт
2025, США
2D, RU
10:00
от 1500 ₸
11:45
от 1500 ₸
13:40
от 1500 ₸
Укради жениха, если сможешь
комедия
2025, Казахстан
2D, KZ
17:40
от 1500 ₸
