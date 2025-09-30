Меню
Киноафиша Туркестана Кинотеатры Prime Cinema Расписание сеансов кинотеатра «Prime Cinema»

Расписание сеансов кинотеатра «Prime Cinema»

Сегодня 30 Завтра 1
Формат сеанса
Группировать сеансы
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие приключения, драма, фэнтези, мелодрама 2025, США
2D, RU
10:10 от 1500 ₸ 12:40 от 1500 ₸ 14:50 от 1500 ₸ 16:50 от 1500 ₸ 23:55 от 1500 ₸
Qaitadan
Qaitadan драма 2025, Казахстан
2D, KZ
19:45 от 1500 ₸ 21:50 от 1500 ₸
Агент & Irbis
Агент & Irbis комедия, боевик 2025, Казахстан
2D, KZ
10:00 от 1500 ₸ 15:55 от 1500 ₸ 17:55 от 1500 ₸ 21:50 от 1500 ₸ 23:55 от 1500 ₸
Альтер
Альтер боевик, фантастика 2025, Канада
2D, RU
12:10 от 1500 ₸
Аменгер
Аменгер драма 2025, Кыргызстан
2D, KZ
15:30 от 1500 ₸ 19:40 от 1500 ₸ 21:55 от 1500 ₸
Битва за битвой
Битва за битвой криминал, драма, триллер 2025, США
2D, RU
10:10 от 1500 ₸ 12:55 от 1500 ₸ 17:05 от 1500 ₸ 23:05 от 1500 ₸
Джунглилау
Джунглилау комедия 2025, Казахстан
2D, KZ
13:55 от 1500 ₸ 15:45 от 1500 ₸ 17:35 от 1500 ₸ 19:25 от 1500 ₸ 19:55 от 1500 ₸ 21:15 от 1500 ₸
Долгая прогулка
Долгая прогулка ужасы 2025, США
2D, RU
10:25 от 1500 ₸
Жабайы
Жабайы семейный 2025, Казахстан
2D, KZ
14:00 от 1500 ₸ 15:55 от 1500 ₸ 17:50 от 1500 ₸ 23:55 от 1500 ₸
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость боевик, приключения, анимация 2025, Япония
2D, RU
10:00 от 1500 ₸
Немолодые молодожены
Немолодые молодожены комедия 2025, Казахстан
2D, KZ
11:55 от 1500 ₸ 20:05 от 1500 ₸ 22:00 от 1500 ₸
Нескромные
Нескромные комедия 2025, США
2D, RU
23:55 от 1500 ₸
Пойман с поличным
Пойман с поличным комедия 2025, США
2D, RU
10:00 от 1500 ₸
Синий кит
Синий кит драма, триллер 2025, Казахстан
2D, KZ
10:20 от 1500 ₸ 12:00 от 1500 ₸
Супруги Роуз
Супруги Роуз комедия, драма 2025, Великобритания / США
2D, RU
10:00 от 1500 ₸
Сытый и голодный
Сытый и голодный драма, комедия, фэнтези 2025, Казахстан
2D, KZ
10:00 от 1500 ₸ 11:35 от 1500 ₸ 13:10 от 1500 ₸ 14:45 от 1500 ₸
Таинственная девушка
Таинственная девушка комедия 2025, Казахстан
2D, KZ
10:10 от 1500 ₸ 12:00 от 1500 ₸ 13:40 от 1500 ₸ 16:20 от 1500 ₸ 18:10 от 1500 ₸ 20:05 от 1500 ₸ 22:00 от 1500 ₸
Тот самый
Тот самый ужасы, спорт 2025, США
2D, RU
10:00 от 1500 ₸ 11:45 от 1500 ₸ 13:40 от 1500 ₸
Укради жениха, если сможешь
Укради жениха, если сможешь комедия 2025, Казахстан
2D, KZ
17:40 от 1500 ₸
