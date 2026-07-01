Тайна, которую Джексон оставил за кадром: что на самом деле случилось с женами энтов во «Властелине колец»

Во «Властелине колец» энты показаны как древние стражи леса — медлительные, мудрые и грустные.
Они словно живые деревья, в которых застыла тоска по тем, кого уже не вернуть. В масштабной трилогии Питера Джексона зрители слышат лишь намёк на их утрату: жёны энтов будто растворились во времени.
Что рассказал Древобород
Когда хоббиты Мерри и Пиппин встречают Древоборода, тот признаётся, что их жёны «потерялись».
Энты-женщины когда-то покинули лес, чтобы возделывать собственные сады на восточных землях за рекой Андуин.
Им хотелось порядка, света и уюта — не хаотичной природы, как у энтов. Но потом началась война, и пути двух половин их народа навсегда разошлись.
Версия Толкина
В письме к читателю Толкин писал:
«Я думаю, что на самом деле энты-женщины исчезли навсегда».
Он предположил, что они погибли вместе со своими садами во время Войны Последнего Союза — той самой, где Саурон был повержен. А земли, где жили жёны энтов, превратились в Бурые земли — безжизненные и выжженные.
Почему автор не включил это в роман?
Толкин считал, что наличие загадок в произведениях добавляет им шарма.
«Хорошо, когда многое остаётся необъяснённым», — писал он.
Возможно, поэтому исчезновение жён энтов осталось за рамками и книги, и фильма, пишет дзен-канал Джедай из Шира.
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