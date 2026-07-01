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Тайна, которую Джексон оставил за кадром: что на самом деле случилось с женами энтов во «Властелине колец»

1 июля 2026 18:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма "Властелин колец"

Толкин рассказал об этом не в романе, а в письме, которое навсегда изменило восприятие легендариума.

Во «Властелине колец» энты показаны как древние стражи леса — медлительные, мудрые и грустные.

Они словно живые деревья, в которых застыла тоска по тем, кого уже не вернуть. В масштабной трилогии Питера Джексона зрители слышат лишь намёк на их утрату: жёны энтов будто растворились во времени.

Что рассказал Древобород

Когда хоббиты Мерри и Пиппин встречают Древоборода, тот признаётся, что их жёны «потерялись».

Энты-женщины когда-то покинули лес, чтобы возделывать собственные сады на восточных землях за рекой Андуин.

Им хотелось порядка, света и уюта — не хаотичной природы, как у энтов. Но потом началась война, и пути двух половин их народа навсегда разошлись.

Версия Толкина

В письме к читателю Толкин писал:

«Я думаю, что на самом деле энты-женщины исчезли навсегда».

Он предположил, что они погибли вместе со своими садами во время Войны Последнего Союза — той самой, где Саурон был повержен. А земли, где жили жёны энтов, превратились в Бурые земли — безжизненные и выжженные.

Почему автор не включил это в роман?

Толкин считал, что наличие загадок в произведениях добавляет им шарма.

«Хорошо, когда многое остаётся необъяснённым», — писал он.

Возможно, поэтому исчезновение жён энтов осталось за рамками и книги, и фильма, пишет дзен-канал Джедай из Шира.

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Фото: Кадр из фильма "Властелин колец"
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
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