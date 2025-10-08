Не такой уж мудрый: 5 провалов Гэндальфа, которые едва не разрушили Средиземье

Меню
8 октября 2025 07:29
Гэндальф

Сила, которой восхищались, и мудрость, на которую равнялись, не спасли его от просчётов — и некоторые из них стоили миру слишком дорого.

Даже самые великие совершают ошибки — и Гэндальф не исключение. Мы привыкли видеть в нём воплощение мудрости и добродетели, но если присмотреться к «Хоббиту» и «Властелину колец», становится ясно: его решения не раз ставили под угрозу судьбу Средиземья.

Жертва ради миссии

Гэндальф всегда говорил о ценности малых существ, но почему-то снова и снова приносил их в жертву.

Именно он втянул Бильбо в поход, зная, что тот не готов. Именно он отправил Фродо к Ородруину, хотя понимал, что хоббит не выдержит искушения Кольца.

А Голлума, которого можно было спасти, маг сознательно оставил на заклание. Его смерть стала частью плана — слишком жестокой, даже для высшей цели.

Провал прозорливости

Гэндальф, знающий прошлое и видящий сны о будущем, не распознал главного врага среди своих.

Саруман предавал не мгновенно, а годами вынашивал собственную игру. Белый Совет собирался, советовался, спорил, но ни Гэндальф, ни Галадриэль не заметили, что лидер уже служит Саурону. Ошибка, стоившая тысяч жизней.

Мудрец без элементарных знаний

Гэндальф прожил тысячи лет, но не смог перевести надпись на древней карте гномов — пришлось обращаться к Элронду.

Абсурд для мага, считающегося хранителем вековой мудрости. Его сила — в интуиции и опыте, но не в учёности. За легендой о великом истари скрывался человек, который многое чувствовал, но далеко не всё понимал, пишет автор дзен-канала "Хомо люденс".

Слабость под видом смирения

Даже с Балрогом Гэндальф справился не сам. Его смерть и «воскресение» больше похожи на вмешательство сценаристов Вселенной, чем на победу героя.

Он вдохновлял армии, но не мог сам уничтожить зло. Великий маг оказался скорее мудрым координатором, чем воином света.

Промедление как грех

Главная ошибка — бездействие. Гэндальф слишком долго наблюдал, пока Саурон набирал силу. Он знал, что опасность близка, но медлил, будто ждал знака.

Мир погрузился в хаос не потому, что зло было сильнее, а потому что добро слишком долго совещалось.

Гэндальф — великий, но не безупречный. И, может быть, именно это делает его живым: он ошибался, сомневался, проигрывал — и всё равно возвращался, чтобы снова вести других к свету.

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
