Киноафиша Статьи Как Саурон прокормил орков: раскрываем состав армейского меню Мордора

26 сентября 2025 07:58
Кадр из фильма "Властелин колец"

Армия Саурона была самой многочисленной в Средиземье, но её воины тоже нуждались в еде. Что входило в орочий рацион и как Тёмный Властелин сумел накормить миллионы чудовищ?

Зрители «Властелина колец: Две крепости» (2002) хорошо помнят момент, когда после убийства одного из соплеменников Углук бросает: «Мясо снова в меню, парни!» — и орки набрасываются на тело.

Фраза превратилась в мем, но за ней стоит вопрос: что вообще ели орки, если даже тени цивилизации в их мире казались неуместными?

Орочий хлеб и армейский паёк

В фильме орк Маухур жалуется, что уже три дня они едят «один только червивый хлеб». Толкин явно задумывал этот паёк как уродливое отражение эльфийского лембаса: питательно, но отвратительно.

Орки могли обходиться зерновыми и вяленым мясом, которое выдавалось пленникам, как это было в сцене с Мерри и Пиппином. Иногда они варили похлёбку, разбавляя сухие запасы водой, чтобы накормить больше солдат.

Каннибализм у орков

Фильмы и книги показывают, что орки не гнушались людской плотью. Саруман обещал урук-хай «попробовать человечины», если они схватят Фродо.

Однако это была скорее награда, чем постоянный рацион. Даже каннибализм среди орков не был нормой: часть из них презирала подобные привычки, что приводило к стычкам внутри войска.

Поля Нурнена и караваны снабжения

Главная загадка — как прокормить миллионы орков в бесплодной пустыне Мордора? Толкин объясняет: у Саурона были плодородные земли вокруг озера Нурнен, где рабами обрабатывались огромные поля.

Оттуда шли караваны с зерном и мясом, а также провизия поступала из подвластных южных и восточных земель.

Так Саурон решал логистику: проще кормить одинаковым пайком орков, урук-хай и союзных людей, чем устраивать им разные кухни.

Источник: дзен-канал Мир комиксов и кино

Также прочитайте: Почему волшебники во «Властелине колец» выглядели как старцы — и какие силы скрывал Орден Истари

Фото: Кадр из фильма "Властелин колец"
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
