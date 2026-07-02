«Ребята, а это я ломаю дверь» и несу вам 8 вопросов по цитатам из советского кино: на все ответят только рожденные в СССР

Фразы из советских фильмов давно стали частью повседневной речи. Многие до сих пор произносят их автоматически, даже не задумываясь, откуда они появились. «Надо, Федя, надо!», «Какая гадость эта ваша заливная рыба» или «Будем искать» — эти реплики знакомы миллионам зрителей.

Но одно дело — помнить саму цитату, и совсем другое — сразу назвать фильм, в котором она прозвучала. Здесь уже ошибаются даже те, кто уверен, что знает советскую классику наизусть.

Мы собрали восемь известных фраз из любимых советских картин. Среди них будут как совсем очевидные, так и те, над которыми придется немного подумать.

Проверьте себя: сможете без подсказок вспомнить, из каких фильмов пришли эти крылатые выражения? Если наберете 8 из 8, значит, советское кино вы действительно знаете очень хорошо.