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Киноафиша Статьи «Дамы приглашают кавалеров», а мы предлагаем пройти тест: ответите 5/5, если идеально помните фильм «Афоня»

«Дамы приглашают кавалеров», а мы предлагаем пройти тест: ответите 5/5, если идеально помните фильм «Афоня»

2 июля 2026 10:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Афоня»

Некоторые вопросы поставят вас в тупик.

Советский фильм «Афоня» давно разобрали на цитаты. Многие реплики из кинолетны настолько прочно вошли в повседневную речь, что их используют, даже не вспоминая, откуда они появились.

Но именно поэтому пройти этот тест будет не так просто. Среди пяти известных фраз есть те, что действительно звучали в фильме Георгия Данелии, а есть и цитаты из других советских картин, которые очень легко принять за слова Афони или его друзей.

Проверьте, насколько хорошо вы помните любимую комедию. Сможете без ошибок определить, какие реплики действительно принадлежат «Афоне», а какие лишь удачно маскируются под него? Максимальный результат получится набрать только у самых внимательных зрителей.

Фото: Кадр из фильма «Афоня»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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