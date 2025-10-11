Меню
Киноафиша Кызылорды
Кинотеатры
Left Cinema
Left Cinema
Кызылорда
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Адрес
г. Кызылорда, мкр-н Левый берег, строение 7
Показать на карте
Билеты от 1800 ₸
В избранное
Уже в избранном
мало голосов
Оцените
0
голосов
Билеты от 1800 ₸
В избранное
Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет
Как оплатить билет банковской картой
Как пройти на сеанс по электронному билету
Что делать если...
Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов
в кинотеатре Left Cinema
Болған оқиға
Сегодня 1 сеанс
23:15
от 1800 ₸
...
Теплое гнездо
Сегодня 1 сеанс
23:40
от 1800 ₸
...
Полное расписание и билеты
Сегодня
от 1800 ₸
Завтра
от 1000 ₸
13 октября
от 1000 ₸
14 октября
от 1000 ₸
15 октября
от 1000 ₸
Отзывы о кинотеатре
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
0
голосов
Оцените
Фильмы в кинотеатре Left Cinema
Сегодня
11
Завтра
12
пн
13
вт
14
ср
15
Формат сеанса
Все
KZ
RU
Группировать сеансы
Время
Фильм
Как купить билет?
Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Болған оқиға
комедия
2025, Казахстан
2D, RU
23:15
от 1800 ₸
Теплое гнездо
драма
2025, Казахстан
2D, KZ
23:40
от 1800 ₸
Полное расписание и билеты
В прокате
Премьеры
Онлайн
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Трон: Арес
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Таинственная девушка
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Ужастики. Ожившие рисунки
Отзывы
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
Изумительная Мокси
Отзывы
2025, Нидерланды / Бельгия, приключения, анимация, комедия
Жабайы
Отзывы
2025, Казахстан, семейный
Аменгер
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Джунглилау
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
