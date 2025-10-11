Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Кызылорды Кинотеатры Left Cinema

Left Cinema

Кызылорда
Адрес
г. Кызылорда, мкр-н Левый берег, строение 7
Показать на карте
Билеты от 1800 ₸
В избранное Уже в избранном
мало голосов Оцените
0 голосов
Билеты от 1800 ₸
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Left Cinema
Болған оқиға
Болған оқиға
Сегодня 1 сеанс
23:15 от 1800 ₸ ...
Теплое гнездо
Теплое гнездо
Сегодня 1 сеанс
23:40 от 1800 ₸ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
0 голосов
Оцените

Фильмы в кинотеатре Left Cinema

Сегодня 11 Завтра 12 пн 13 вт 14 ср 15
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Болған оқиға
Болған оқиға комедия 2025, Казахстан
2D, RU
23:15 от 1800 ₸
Теплое гнездо
Теплое гнездо драма 2025, Казахстан
2D, KZ
23:40 от 1800 ₸
Полное расписание и билеты
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Ужастики. Ожившие рисунки
Ужастики. Ожившие рисунки
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
Изумительная Мокси
Изумительная Мокси
2025, Нидерланды / Бельгия, приключения, анимация, комедия
Жабайы
Жабайы
2025, Казахстан, семейный
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Мир в огне
Мир в огне
2025, США, фантастика, боевик
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Что смотрит Елена Лядова, звезда «Измены» и «Тысяча "нет" и одно "да"»: 5 сериалов, которые вдохновляют одну из лучших актрис России
«Побег из Шоушенка» солгал нам всем: тайна преступления Реда, о которой Фрэнк Дарабонт решил умолчать в кино
«Слово пацана» - о том, как всё начиналось. «Казино» - как всё закончилось: сериал с Хабенским покажет СССР в эпоху его развала
Как размножаются на’ви из «Аватара»: разбираемся, зачем им светящиеся хвосты и что у них общего с USB-портами
В Сеть слили продолжительность серий 5 сезона «Очень странных дел»: кажется, Netflix превратил сериал в киноэпопею
Кем на самом деле был Король Ночи? ИИ дал версию, которая переворачивает все, что мы знали об «Игре престолов»
«Я залпом за 1 неполный день его просмотрела и была в восторге!»: этот сильный мини-сериал Netflix невозможно выключить после первого эпизода
Почему «Семнадцать мгновений весны» назвали именно так — и что за этим числом на самом деле скрывается? Объясняем на пальцах
Гимли из «Властелина колец» не зря махал топором: тайна оружия гномов оказалась глубже, чем кажется
Тут не только «Наруто», «Магическая битва» и «Атака титанов»: 8 японских аниме с самыми высокими рейтингами в мире
Вероятность 60%: ИИ рассказал, как погибнет человечество — все предсказано в этом фильме 2015 года
Русский ответ «Терминатору»: сериал с роботами-андроидами вернется на экраны с 3 сезоном
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше