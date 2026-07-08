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Киноафиша Статьи Угадаете советский фильм по платью героини? Этот летний тест проходят только внимательные зрители

Угадаете советский фильм по платью героини? Этот летний тест проходят только внимательные зрители

8 июля 2026 13:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966)

Придется немного поразбираться в моде.

Советское кино запоминалось не только интересными историями и любимыми актерами. Иногда достаточно увидеть один наряд — и перед глазами сразу появляется знакомая сцена.

Особенно это касается летних образов героинь.

Легкие платья, яркие сарафаны, необычные фасоны и узоры — многие наряды из советских фильмов становились настоящей мечтой зрительниц. Их рассматривали, обсуждали и даже пытались повторить самостоятельно.

Некоторые платья настолько прочно связаны со своими героинями, что их сложно представить отдельно от фильма. Кажется, достаточно взглянуть на ткань или силуэт — и название картины сразу вспомнится.

Но так ли хорошо вы знаете советскую классику?

Мы подготовили небольшой тест для тех, кто любит пересматривать старые фильмы и замечать детали. Перед вами появятся пять знаменитых кинообразов, а ваша задача — определить фильм всего лишь по платью героини.

На первый взгляд кажется просто, но некоторые кадры могут заставить задуматься даже больших поклонников кино СССР.

Проверим, сможете ли вы узнать все пять?

Ранее мы писали: Сложный тест для рожденных в СССР — угадайте название фильма по старой афише: наберете 5 из 5?

Фото: Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966)
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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