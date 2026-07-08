Угадаете советский фильм по платью героини? Этот летний тест проходят только внимательные зрители

Советское кино запоминалось не только интересными историями и любимыми актерами. Иногда достаточно увидеть один наряд — и перед глазами сразу появляется знакомая сцена.

Особенно это касается летних образов героинь.

Легкие платья, яркие сарафаны, необычные фасоны и узоры — многие наряды из советских фильмов становились настоящей мечтой зрительниц. Их рассматривали, обсуждали и даже пытались повторить самостоятельно.

Некоторые платья настолько прочно связаны со своими героинями, что их сложно представить отдельно от фильма. Кажется, достаточно взглянуть на ткань или силуэт — и название картины сразу вспомнится.

Но так ли хорошо вы знаете советскую классику?

Мы подготовили небольшой тест для тех, кто любит пересматривать старые фильмы и замечать детали. Перед вами появятся пять знаменитых кинообразов, а ваша задача — определить фильм всего лишь по платью героини.

На первый взгляд кажется просто, но некоторые кадры могут заставить задуматься даже больших поклонников кино СССР.

Проверим, сможете ли вы узнать все пять?

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