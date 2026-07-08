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Киноафиша Статьи В 3 сезоне «Дома дракона» HBO показал то, что зрители ждали годами: вот такой финал должен быть у «Игры престолов»

В 3 сезоне «Дома дракона» HBO показал то, что зрители ждали годами: вот такой финал должен быть у «Игры престолов»

8 июля 2026 12:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Игра престолов», «Дом дракона»

Приквел культового хита исправил и эту ошибку.

Финал «Игры престолов» до сих пор остается одной из самых обсуждаемых тем среди поклонников Вестероса. Особенно много споров вызвала судьба Дейенерис Таргариен — многие зрители считали, что ее изменения произошли слишком резко.

И теперь «Дом Дракона» будто показывает другой путь: как власть постепенно меняет человека и почему даже самые благие намерения могут привести к опасным решениям.

Рейнира получает то, чего хотела всю жизнь

В третьем сезоне «Дома Дракона» Рейнира Таргариен оказывается там, куда стремилась с самого начала, — у власти. Но Железный трон оказывается не наградой, а тяжелым испытанием.

Она мечтала стать справедливой правительницей, похожей на своего отца Визериса. Она хотела сохранить мир и доказать, что достойна короны.

Однако реальность быстро разрушает красивые представления.

Королевство истощено, враги не исчезли, союзники требуют решений, а каждое действие новой королевы теперь имеет последствия.

И именно здесь сериал показывает самое интересное: Рейнира не меняется за один момент. Ее характер ломается постепенно.

Почему ее история отличается от пути Дейенерис

Кадр из сериала «Дом дракона»

Многие зрители сравнивают Рейниру с Дейенерис, и это неудивительно. Обе — Таргариены. Обе верили, что имеют право на власть. Обе хотели изменить мир к лучшему.

Но «Дом Дракона» уделяет гораздо больше времени внутренней борьбе героини.

Рейнира переживает потери, предательство, давление окружающих и постоянный страх потерять все, ради чего она боролась.

Она еще хочет быть хорошей королевой, но постепенно начинает понимать: одних правильных намерений мало. Власть заставляет принимать жесткие решения.

Главная трагедия Таргариенов снова повторяется

Самое сильное в истории Рейниры — зритель понимает ее даже тогда, когда не всегда согласен с ее поступками.

Мы видим не злодейку, которая внезапно меняется. Мы видим человека, который шаг за шагом оказывается в ловушке собственных решений.

И в этом главная трагедия дома Таргариенов.

Драконы дают им огромную силу, но эта сила всегда приходит вместе с одиночеством, страхом и желанием удержать власть любой ценой.

Возможно, именно поэтому «Дом Дракона» так зацепил поклонников «Игры престолов»: он показывает не только битвы и интриги, но и то, как рождаются легенды, ошибки и трагедии, о которых потом будут говорить веками.

Зрители отметили — 3 сезон «Дома дракона» больше похож на финал, который заслуживала «Игра престолов, и я с этим полностью согласна.

Ранее мы писали: На ИВИ эти 3 российских сериала получили твердые 9 из 10: в №1 прекрасен Максим Матвеев, а №2 сравнивают с «Чернобылем».

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов», «Дом дракона»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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