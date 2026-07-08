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Киноафиша Статьи Netflix закрыл их слишком рано: 3 сериала, продолжение которых можно узнать только в книгах — за «Тень и кость» мне реально обидно

Netflix закрыл их слишком рано: 3 сериала, продолжение которых можно узнать только в книгах — за «Тень и кость» мне реально обидно

8 июля 2026 16:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Локвуд и компания», «1899»

Хотя некоторые фанаты до сих пор надеются на второе дыхание.

Самое обидное для поклонника сериала — полюбить героев, дождаться большой интриги и узнать, что продолжения больше не будет.

Такое случается даже с проектами, у которых есть преданная аудитория. Но есть хорошая новость: некоторые истории не закончились навсегда. Просто за финалом придется отправиться не к экрану, а к книгам.

«Локвуд и компания»

Один из самых болезненных случаев для поклонников Netflix. Сериал быстро собрал свою аудиторию: мрачный Лондон, подростки-охотники за призраками, опасные расследования и загадка, которую хотелось разгадать до конца.

Главные герои — Энтони Локвуд, Люси Карлайл и Джордж — работают в необычном агентстве. В их мире только дети и подростки способны видеть призраков, поэтому именно им приходится сталкиваться с опасностью.

Но экранизация успела показать только начало большого пути.

Книжная серия Джонатана Страуда идет намного дальше: раскрывает происхождение призрачной эпидемии, тайны прошлого героев и делает их дружбу еще крепче.

И многие фанаты до сих пор считают: самое интересное началось именно там, куда сериал уже не дошел.

«Тень и кость»

Кадр из сериала «Тень и кость»

Казалось, у этого фэнтези было все для долгой жизни: красивый мир, магия, борьба за власть и харизматичные персонажи. Но сериал «Тень и кость» завершился раньше, чем зрители увидели полную историю Гришаверса.

Особенно поклонникам было обидно за линию Каза Бреккера и его команды. Герои из «Шестерки воронов» успели стать любимцами аудитории, но их главное приключение так и осталось за кадром.

В книгах Ли Бардуго этот мир намного больше.

Там раскрываются судьбы персонажей, появляются новые испытания, а знакомая вселенная становится глубже и опаснее.

«1899»

Этот случай особенно расстроил любителей загадочных историй. Создатели «Тьмы» начали новый проект с огромной тайны: корабль с пассажирами посреди океана, странные события и ощущение, что реальность совсем не такая, какой кажется.

Первый сезон оставил зрителей с большим количеством вопросов.

Но продолжения не случилось.

В отличие от других проектов, у «1899» нет книжного финала, который можно открыть и узнать все ответы. И именно поэтому отмена оказалась такой болезненной: зрители навсегда остались перед закрытой дверью.

Иногда сериал — это только часть большого мира. И если экранная версия заканчивается слишком рано, книги могут подарить героям тот финал, которого они заслуживают.

Ранее мы писали: На ИВИ эти 3 российских сериала получили твердые 9 из 10: в №1 прекрасен Максим Матвеев, а №2 сравнивают с «Чернобылем».

Фото: Кадр из сериала «Локвуд и компания», «1899»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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