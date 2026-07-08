На этой неделе зрители взахлеб смотрят эти 3 проекта на ИВИ: в топе «Мажор», шедевр Гая Ричи, а что еще?

В топе можно найти и фильм на вечер, и долгоиграющий сериал.

Иногда среди десятков новинок сложно решить, что посмотреть вечером. Но зрительские рейтинги часто говорят сами за себя: если проект быстро выходит в лидеры, значит, он чем-то зацепил аудиторию.

В топе онлайн-кинотеатра Иви сейчас сразу три совершенно разные истории — возвращение любимого героя, напряженный зарубежный триллер и красивая историческая драма.

«Мажор»

Игорь Соколовский снова в деле — и зрители явно ждали его возвращения.

Когда-то герой Павла Прилучного был обычным избалованным наследником богатого отца, который не знал настоящих проблем. Но принудительная работа в полиции изменила его жизнь.

За несколько сезонов Соколовский прошел большой путь: потерял близких, столкнулся с предательством и научился отвечать не только за себя.

В пятом сезоне история продолжается. Зрителей снова ждут опасные дела, сложные решения и тот самый герой, который давно перестал быть просто «мажором».

Неудивительно, что сериал остается одним из самых популярных российских проектов.

«Грязные деньги»

На втором месте — новый боевик-триллер Гая Ричи «Грязные деньги».

А это имя для многих зрителей уже давно стало знаком качества. Режиссер умеет смешивать криминал, опасные игры, харизматичных персонажей и неожиданные повороты.

В центре сюжета — команда элитных агентов, которая получает непростую задачу: вернуть миллиард долларов, украденный влиятельным магнатом Салазаром.

Но обычная операция быстро превращается в борьбу за выживание.

Личный остров миллиардера оказывается ловушкой, где каждый шаг может стать последним.

«История его служанки»

Третье место занимает российская историческая мелодрама, которая переносит зрителей в Москву XIX века.

В центре сюжета — молодой граф Николай Шереметьев. Представители высшего общества строят планы на его будущее и пытаются найти ему подходящую партию.

Но сердце выбирает иначе.

Граф влюбляется в Анну — девушку с непростым характером и сильной волей, которой приходится работать горничной.

История о чувствах, разнице сословий и выборе между долгом и настоящей любовью уже заинтересовала поклонников красивых костюмных драм.

Получилась необычная тройка лидеров: «Мажор» берет харизмой и ностальгией, «Грязные деньги» — драйвом, а «История его служанки» — атмосферой прошлого и романтикой.

Ранее мы писали: На ИВИ эти 3 российских сериала получили твердые 9 из 10: в №1 прекрасен Максим Матвеев, а №2 сравнивают с «Чернобылем».