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Киноафиша Статьи На этой неделе зрители взахлеб смотрят эти 3 проекта на ИВИ: в топе «Мажор», шедевр Гая Ричи, а что еще?

На этой неделе зрители взахлеб смотрят эти 3 проекта на ИВИ: в топе «Мажор», шедевр Гая Ричи, а что еще?

8 июля 2026 11:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Мажор»

В топе можно найти и фильм на вечер, и долгоиграющий сериал.

Иногда среди десятков новинок сложно решить, что посмотреть вечером. Но зрительские рейтинги часто говорят сами за себя: если проект быстро выходит в лидеры, значит, он чем-то зацепил аудиторию.

В топе онлайн-кинотеатра Иви сейчас сразу три совершенно разные истории — возвращение любимого героя, напряженный зарубежный триллер и красивая историческая драма.

«Мажор»

Игорь Соколовский снова в деле — и зрители явно ждали его возвращения.

Когда-то герой Павла Прилучного был обычным избалованным наследником богатого отца, который не знал настоящих проблем. Но принудительная работа в полиции изменила его жизнь.

За несколько сезонов Соколовский прошел большой путь: потерял близких, столкнулся с предательством и научился отвечать не только за себя.

В пятом сезоне история продолжается. Зрителей снова ждут опасные дела, сложные решения и тот самый герой, который давно перестал быть просто «мажором».

Неудивительно, что сериал остается одним из самых популярных российских проектов.

«Грязные деньги»

Кадр из фильма «Грязные деньги»

На втором месте — новый боевик-триллер Гая Ричи «Грязные деньги».

А это имя для многих зрителей уже давно стало знаком качества. Режиссер умеет смешивать криминал, опасные игры, харизматичных персонажей и неожиданные повороты.

В центре сюжета — команда элитных агентов, которая получает непростую задачу: вернуть миллиард долларов, украденный влиятельным магнатом Салазаром.

Но обычная операция быстро превращается в борьбу за выживание.

Личный остров миллиардера оказывается ловушкой, где каждый шаг может стать последним.

«История его служанки»

Кадр из сериала «История его служанки»

Третье место занимает российская историческая мелодрама, которая переносит зрителей в Москву XIX века.

В центре сюжета — молодой граф Николай Шереметьев. Представители высшего общества строят планы на его будущее и пытаются найти ему подходящую партию.

Но сердце выбирает иначе.

Граф влюбляется в Анну — девушку с непростым характером и сильной волей, которой приходится работать горничной.

История о чувствах, разнице сословий и выборе между долгом и настоящей любовью уже заинтересовала поклонников красивых костюмных драм.

Получилась необычная тройка лидеров: «Мажор» берет харизмой и ностальгией, «Грязные деньги» — драйвом, а «История его служанки» — атмосферой прошлого и романтикой.

Ранее мы писали: На ИВИ эти 3 российских сериала получили твердые 9 из 10: в №1 прекрасен Максим Матвеев, а №2 сравнивают с «Чернобылем».

Фото: Кадр из сериала «Мажор»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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