Взялись за экранизацию, но сделали только хуже: 3 сериала, которые испортили книжный оригинал — и им не простили

Зрители до сих пор вспоминают их как дурной пример.

Когда любимая книга или комикс получает сериал, поклонники всегда ждут чуда. Хочется снова попасть в знакомый мир, увидеть любимых героев и почувствовать ту самую атмосферу.

Но иногда даже большой бюджет и известное название не спасают проект. Эти три сериала смотрели миллионы, но споры вокруг них не утихают до сих пор.

«Властелин колец: Кольца власти»

Вернуться в Средиземье после легендарной трилогии Питера Джексона — задача почти невозможная. Планка была слишком высокой.

Создатели «Колец власти» сделали огромный мир: красивые пейзажи, масштабные сцены, дорогие костюмы и впечатляющую картинку. Визуально сериал действительно выглядит как большой проект.

Но многие поклонники Толкина ждали другого.

Главные претензии были связаны с изменениями истории и персонажей. Для зрителей, которые годами изучали мир Средиземья, некоторые решения авторов оказались слишком смелыми.

В итоге получился необычный случай: сериал понравился части новой аудитории, но именно самые преданные фанаты книг спорили с ним больше всего.

«13 причин почему»

Первый сезон стал настоящим событием. История Ханны Бейкер, которая оставила после себя кассеты с объяснением своих поступков, была тяжелой, эмоциональной и цепляющей.

Сериал говорил о подростковых проблемах, одиночестве и о том, как сильно поступки людей могут влиять друг на друга.

Но дальше началась главная проблема.

После успеха создатели решили продолжать историю, хотя основная линия фактически уже была завершена. Новые сезоны все дальше отходили от книги и вызывали все больше вопросов.

Многие зрители до сих пор считают, что «13 причин почему» идеально работал бы именно как мини-сериал.

«Супергёрл»

У этой истории было все для успеха: известная героиня DC, большая вселенная и хорошая исполнительница главной роли.

Мелисса Бенойст действительно стала главным плюсом проекта. Ей удалось показать Кару не только супергероиней, но и обычной девушкой, которая ищет свое место.

Однако сериал часто критиковали за слабые сюжетные линии, простые диалоги и визуальные эффекты.

При этом у «Супергёрл» все равно появилась своя армия поклонников. Для многих зрителей этот проект стал не идеальной экранизацией, а просто доброй историей о героине, которая пытается делать правильный выбор.

И, пожалуй, это доказывает главное: даже спорные адаптации иногда находят своего зрителя.

Ранее мы писали: На ИВИ эти 3 российских сериала получили твердые 9 из 10: в №1 прекрасен Максим Матвеев, а №2 сравнивают с «Чернобылем».