5 детективных сериалов, после который остальные покажутся скукотой: расследуем убийства Чарльза Мэнсона и не только

Детективные сериалы умеют превращать просмотр в азартную игру — вы следите за уликами, гадаете наперегонки с героями и вдыхаете атмосферу расследования.
В этой подборке — пять проектов, которые объединяют остроту сюжета и харизму персонажей.
«Грешница» (2017)
Антология о детективе Гарри Эмброузе, который распутывает дела, кажущиеся очевидными лишь на первый взгляд.
Каждая история полна неожиданных поворотов, а напряжение держится до финала. Среди наград — номинации на «Золотой глобус» и «Эмми».
«Водолей» (2015)
Дэвид Духовны в роли детектива Лос-Анджелеса, расследующего преступления Чарльза Мэнсона.
Смешение реальных событий и вымысла, атмосфера 60-х и погружение в одну из самых мрачных страниц истории США.
«Тёмные ветра» (2022)
Действие разворачивается в резервации навахо в 70-х. Лейтенант Липхорн и агент ФБР Чи распутывают дело об убийстве и ограблении, вплетая в сюжет мистику и культурные традиции коренного народа.
«В глуши» (2025)
Эрик Бана в роли агента, расследующего загадочную смерть в национальном парке. Ландшафты — завораживающие, атмосфера — тревожная, а интрига затягивает до последней серии.
«Отдел нераскрытых дел» (2025)
Старший инспектор Карл Мёрк после неудачной операции попадает в отдел, занимающийся «висяками». Одно из дел приводит его к цепочке открытий, которые меняют представление о правосудии.
|Сериал
|Годы выхода
|Страна
|Особенности
|Грешница
|2017
|США
|Антология, неожиданные повороты, награды «Эмми» и «Золотой глобус»
|Водолей
|2015
|США
|История Чарльза Мэнсона, атмосфера 60-х
|Тёмные ветра
|2022 – н.в.
|США
|Детектив с элементами мистики и культурных традиций
|В глуши
|2025
|США
|Триллер о смерти в национальном парке, Эрик Бана
|Отдел Q
|2055
|США
|Расследования нераскрытых дел, драматичный сюжет
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