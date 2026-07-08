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Киноафиша Статьи 5 детективных сериалов, после который остальные покажутся скукотой: расследуем убийства Чарльза Мэнсона и не только

5 детективных сериалов, после который остальные покажутся скукотой: расследуем убийства Чарльза Мэнсона и не только

8 июля 2026 17:00 Проверено редакцией
Кадры из сериалов «Грешница», «Тёмные ветра», «Отдел Q»

В этих проектах нет ни одной проходной минуты.

Детективные сериалы умеют превращать просмотр в азартную игру — вы следите за уликами, гадаете наперегонки с героями и вдыхаете атмосферу расследования.

В этой подборке — пять проектов, которые объединяют остроту сюжета и харизму персонажей.

«Грешница» (2017)

Антология о детективе Гарри Эмброузе, который распутывает дела, кажущиеся очевидными лишь на первый взгляд.

Каждая история полна неожиданных поворотов, а напряжение держится до финала. Среди наград — номинации на «Золотой глобус» и «Эмми».

«Водолей» (2015)

Дэвид Духовны в роли детектива Лос-Анджелеса, расследующего преступления Чарльза Мэнсона.

Смешение реальных событий и вымысла, атмосфера 60-х и погружение в одну из самых мрачных страниц истории США.

«Водолей» (2015–2016)

«Тёмные ветра» (2022)

Действие разворачивается в резервации навахо в 70-х. Лейтенант Липхорн и агент ФБР Чи распутывают дело об убийстве и ограблении, вплетая в сюжет мистику и культурные традиции коренного народа.

«В глуши» (2025)

Эрик Бана в роли агента, расследующего загадочную смерть в национальном парке. Ландшафты — завораживающие, атмосфера — тревожная, а интрига затягивает до последней серии.

«В глуши» (2025)

«Отдел нераскрытых дел» (2025)

Старший инспектор Карл Мёрк после неудачной операции попадает в отдел, занимающийся «висяками». Одно из дел приводит его к цепочке открытий, которые меняют представление о правосудии.

Сериал Годы выхода Страна Особенности
Грешница 2017 США Антология, неожиданные повороты, награды «Эмми» и «Золотой глобус»
Водолей 2015 США История Чарльза Мэнсона, атмосфера 60-х
Тёмные ветра 2022 – н.в. США Детектив с элементами мистики и культурных традиций
В глуши 2025 США Триллер о смерти в национальном парке, Эрик Бана
Отдел Q 2055 США Расследования нераскрытых дел, драматичный сюжет

Также прочитайте: Во Франции этот случай окрестили «мошенничеством века» и сняли мини-сериал о нем: жаль мало кто видел (а рейтинг хороший — 7.6).

Фото: Кадры из сериалов «Водолей», «В глуши», «Грешница», «Тёмные ветра», «Отдел нераскрытых дел»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
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