Добавьте в список «Посмотреть позже» и включите на выходных: 5 ситкомов 90-х, которые актуальны даже в 2026 году

Первый ситком «Мэри Кей и Джонни» вышел в 1947 году, и с тех пор жанр продолжает развиваться. Подобные сериалы всё ещё активно снимают, но кажется, они уже не имеют такого влияния, как в 1990-е.

Тот период стал временем расцвета телевидения в целом. Ситкомы отличались интересными персонажами и сюжетами вне штампов. А некоторые из них даже опередили свое время.

«Друзья»

Когда речь заходит о революционных ситкомах, «Друзья» почти всегда возглавляют любые списки. Десять лет и столько же сезонов сериал показывал жизнь шестерых друзей в Нью-Йорке.

«Друзья» стали культурным феноменом в 90-е и остаются им сегодня. Сериал также подарил множество узнаваемых моментов и цитат.

«Большой ремонт»

«Большой ремонт» стал одним из многих проектов Тима Аллена в 90-е и 2000-е. Ситком, выходивший восемь сезонов, основан на стендап-материалах актера и рассказывает о семье Тейлор: супружеской паре и трех сыновьях.

«Большой ремонт» стал хитом в 90-е и до сих пор ценится по нескольким причинам. Во-первых, Аллен великолепно отыгрывал своего персонажа. Во-вторых, юмор в ситкоме был относительно простым. Кроме того, семья Тейлор была показана более современно и прогрессивно по сравнению с персонажами предыдущих сериалов.

«Все любят Рэймонда»

«Все любят Рэймонда» выходил девять сезонов. В ситкоме главный герой, спортивный обозреватель, постоянно попадает в непростые ситуации из-за своего инфантильного характера, сложных семейных отношений и нерешительности.

Юмор сейчас может показаться устаревшим, но в то время отношения между персонажами воспринимались свежо. Несмотря на шутки, сериал иногда затрагивал серьёзные темы.

«Сабрина — маленькая ведьма»

«Сабрина — маленькая ведьма» — классический ситком 90-х, выходивший семь сезонов, а позже были сняты еще три дополнительных телефильма. Сериал рассказывает о Сабрине Спеллман — подростке, которая узнаёт, что она ведьма. На протяжении сериала она учится управлять своими способностями с помощью тёти Хильды, тёти Зельды и кота Сэйлема.

«Сабрина — маленькая ведьма» быстро завоевала популярность в 90-е. Все персонажи были хорошо прописаны, магия в основном использовалась в юмористическом ключе, и в проекте не было скучных моментов.

«Фрейзер»

Ситком, который оказался настолько хорош, что его пришлось снимать дважды. Проект сосредоточен на Фрейзере Крейне — психологе, который начинает новую карьеру в качестве радиоведущего.

Оригинальный «Фрейзер» шёл 11 сезонов, ребут сериала стартовал в 2023 году и был закрыт после двух сезонов.

В 90-е проект во многом опередил своё время. Сюжетные линии были довольно интеллектуальными и серьёзными, сериал часто затрагивал сложные темы, но не терял юмор. «Фрейзер» не отпирался на типичные для жанра штампы, а был более сложным.