Думали, что вся сила Саурона в его Оке? Как бы не так: разбираемся, что значит этот жуткий глаз

Когда речь заходит о трилогии «Властелина колец», больше всего вопросов у зрителей возникает по поводу Ока Саурона.

Поскольку персонаж никогда не был показан в традиционном понимании, фанаты не раз задумывались: что же символизирует этот гигантский огненный Глаз? Особенно это касается тех зрителей, которые не читали книги.

Является ли Око источником силы Саурона?

Око Саурона трактовалось по-разному как в фильмах, так и в книгах. Распространено было даже заблуждение, что Око — это сам Саурон. Чаще всего оно описывается метафорически или как символ всепроникающего взгляда Темного Властелина.

Око не является источником его силы — им было Кольцо Всевластия. Сам же образ Глаза символизирует существование Саурона даже после утраты физической формы. Голлум — единственный, кто лично видел Саурона, описав его «черную руку с четырьмя пальцами» (один был отрублен Исилдуром).

Бестелесное Око отражает как мощь, так и уязвимость злодея: он может видеть и влиять, но не способен напрямую контролировать события или сражаться.

Различия между книгами и фильмами

Питер Джексон сделал Око более «материальным», чтобы зрители ощущали присутствие Саурона. У Толкина же оно чаще упоминалось как чувство или иллюзия.

Разгром Саурона в конце стал для него окончательным финалом. Когда Кольцо было уничтожено в жерле Роковой Горы, мощный толчок сотряс землю, разрушив основания Барад-дура. Темная башня рухнула, погребя под обломками и Великое Око.

Саурон навсегда потерял способность воплощаться в каком-либо облике, влиять на материальный мир и восстановить былое могущество.

Ранее портал «Киноафиша» писал, кто главный злодей во «Властелине колец».