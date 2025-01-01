Меню
Арман 3D
ул. Аль-Фараби, 48, ТРЦ «MART»
1.2 км
Казахстан 3D
ул. Гоголя, 74
1.7 км
Zodiac cinema
проспект Назарбаева, 193, ТРЦ «KOSTANAY PLAZA»
4.3 км
Рудный Синема
ул. Мира 1, Рудный, Казахстан
43.9 км
Kino_Club
Курганская обл., Целинный р-н, с. Целинное, ул. Советская д.70
144 км
МБУ ЦКР "Энергетик"
г. Троицк, ул. Энергетиков, 26
163 км
Континент
ул. Советская, 46
170 км
РДК Планета
Челябинская обл., село Варна, ул. Советская, 125
179 км
Юность
ул. 50 лет ВЛКСМ, 2
196 км
KINO PLUS
ул. Ленина, 66, Житикара
201 км
МКУ ДК 40 лет Октября
ул. Железнодорожная, 16
201 км
Клуб по кинопоказу Мир
Челябинская обл., п. Увельский, ул. Советская, 33А
204 км
