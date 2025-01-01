Кинотеатр Казахстан 3D в городе Костанае отлично подойдёт для проведения приятного досуга. Здесь открыт один большой кинозал, рассчитанный на 406 мест и оснащённый удобными креслами с «плавающей» спинкой. Также в кинотеатре работают кафе и консешн-бар, где можно отлично провести время.

Кинозал оснащён по последнему слову техники. Здесь установлен самый большой в стране экран с серебряным напылением. Также зрители по достоинству оценят кинопроекционное оборудование NEC DISPLAY SOLUTIONS, позволяющее транслировать фильмы как в 2D, так и в 3D формате.