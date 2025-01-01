Меню
Казахстан 3D

Костанай
Адрес
г. Костанай, ул. Гоголя, 74
Телефон

+7 (7142) 50-12-78 / автоответчик

+7 (7142) 50-16-36 / касса

О кинотеатре

Кинотеатр Казахстан 3D в городе Костанае отлично подойдёт для проведения приятного досуга. Здесь открыт один большой кинозал, рассчитанный на 406 мест и оснащённый удобными креслами с «плавающей» спинкой. Также в кинотеатре работают кафе и консешн-бар, где можно отлично провести время.

Кинозал оснащён по последнему слову техники. Здесь установлен самый большой в стране экран с серебряным напылением. Также зрители по достоинству оценят кинопроекционное оборудование NEC DISPLAY SOLUTIONS, позволяющее транслировать фильмы как в 2D, так и в 3D формате.

Бар
Кафе
Wi-Fi
Диваны
Отзывы о кинотеатре

Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Агент & Irbis
Агент & Irbis
2025, Казахстан, комедия, боевик
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Тот самый
Тот самый
2025, США, ужасы, спорт
Сытый и голодный
Сытый и голодный
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Жабайы
Жабайы
2025, Казахстан, семейный
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
