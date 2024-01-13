Меню
Zodiac cinema

Костанай
Адрес
г. Костанай, проспект Назарбаева, 193, ТРЦ «KOSTANAY PLAZA»
Телефон

+7 (7142) 39-01-39

Билеты от 2000 ₸
О кинотеатре

Кинотеатр ZODIAC cinema в Костанае - это современный шестизальный кинотеатр, расположенный в крупном Торгово-Развлекательном Центре KostanayPLAZA. Общее количество посадочных мест - 734, есть Premium-места, комфортабельные диванчики Love Seats, места для людей с ограниченными возможностями, места для детей Baby seats с подушками. 

Кинотеатр оснащен новейшим цифровым оборудованием: проекторами BARGO, что является его гордостью, панорамными экранами HarknessHall, системой звучания Dolby Atmos. Все это меняет представления о кинопоказе и делает поход в кинотеатр значимым событием в жизни горожан. 

Кинотеатр ZODIAC cinema - это место, где сочетаются комфорт и высокие технологии!

Бар
Расположен в ТЦ
Wi-Fi
VIP
Диваны
4 голоса
Расписание сеансов в кинотеатре Zodiac cinema
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
Сегодня 4 сеанса
10:25 от 2000 ₸ 15:30 от 2100 ₸ 17:25 от 2500 ₸ 23:45 от 2500 ₸ ...
Агент & Irbis
Агент & Irbis
Сегодня 5 сеансов
12:05 от 2000 ₸ 13:55 от 2000 ₸ 20:10 от 2500 ₸ 22:00 от 2500 ₸ ...
Альтер
Альтер
Сегодня 1 сеанс
15:45 от 2100 ₸ ...
Аменгер
Аменгер
Сегодня 3 сеанса
17:30 от 2500 ₸ 19:35 от 2500 ₸ 21:40 от 2500 ₸ ...
Отзывы о кинотеатре

ov_kazakova 13 января 2024, 15:37
Добрый вечер! Сегодня ходила на фильм Бременские музыканты в Плазе кинотеатр сеанс 14:50, к сожалению в 14:50 из зала только выходили зрители… Читать дальше…
Elia Radikevic 20 июля 2024, 13:29
Здравствуйте. Хочу в 3D посмотреть, нет что-то
Фильмы в кинотеатре Zodiac cinema

Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие приключения, драма, фэнтези, мелодрама 2025, США
2D, RU
10:25 от 2000 ₸ 15:30 от 2100 ₸ 17:25 от 2500 ₸ 23:45 от 2500 ₸
Агент & Irbis
Агент & Irbis комедия, боевик 2025, Казахстан
2D, KZ
12:05 от 2000 ₸ 13:55 от 2000 ₸ 20:10 от 2500 ₸ 22:00 от 2500 ₸ 23:50 от 2500 ₸
Альтер
Альтер боевик, фантастика 2025, Канада
2D, RU
15:45 от 2100 ₸
