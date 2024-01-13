Кинотеатр ZODIAC cinema в Костанае - это современный шестизальный кинотеатр, расположенный в крупном Торгово-Развлекательном Центре KostanayPLAZA. Общее количество посадочных мест - 734, есть Premium-места, комфортабельные диванчики Love Seats, места для людей с ограниченными возможностями, места для детей Baby seats с подушками.
Кинотеатр оснащен новейшим цифровым оборудованием: проекторами BARGO, что является его гордостью, панорамными экранами HarknessHall, системой звучания Dolby Atmos. Все это меняет представления о кинопоказе и делает поход в кинотеатр значимым событием в жизни горожан.
Кинотеатр ZODIAC cinema - это место, где сочетаются комфорт и высокие технологии!