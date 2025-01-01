Меню
Киноафиша Кокшетау Кинотеатры Kinoplexx 6 Rio Кинотеатр Kinoplexx 6 Rio (Кокшетау) на карте

Кинотеатр Kinoplexx 6 Rio (Кокшетау) на карте

Кинотеатр Kinoplexx 6 Rio (Кокшетау) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

1.3 км
Cinema Alem ул. Куйбышева, 34
5
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Какого ты рода?
2025, Казахстан, комедия
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Тихая ночь, смертельная ночь
2025, США / Канада, ужасы
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
План «Ш»
2025, Казахстан, комедия
