Еще до «Первого отдела» Колесников и Жарков блистали вместе в историческом фильме: настоящий хит 2019 года

Сегодня Сергей Жарков и Иван Колесников у многих ассоциируются с сериалом «Первый отдел». Но далеко не все знают, что актеры встретились на одной съемочной площадке еще за несколько лет до выхода детективного хита НТВ — в масштабной исторической драме «Союз спасения».

Для поклонников «Первого отдела» это отличный повод пересмотреть фильм и увидеть любимых актеров в совершенно необычных образах.

Вместо следователей — участники исторических событий

В «Первом отделе» Сергей Жарков и Иван Колесников играют напарников, которые расследуют самые сложные преступления. Их экранный дуэт давно полюбился зрителям и стал одной из главных причин популярности сериала.

А вот в фильме «Союз спасения» актеры предстали в совершенно других ролях.

Иван Колесников сыграл императора Николая I, которому пришлось принимать судьбоносные решения во время восстания декабристов. Сергей Жарков появился в роли одного из участников восстания — рядового Бойченко, скрывавшегося под именем заговорщика Михаила Орлова.

Один из самых масштабных российских исторических фильмов

«Союз спасения» вышел в 2019 году и стал одним из самых дорогих отечественных проектов последних лет. Картина рассказывает о событиях декабря 1825 года, когда группа офицеров попыталась изменить ход российской истории, организовав восстание на Сенатской площади.

Над фильмом работал режиссер Андрей Кравчук, ранее снявший «Адмирала», а в актерский состав вошли Леонид Бичевин, Павел Прилучный, Максим Матвеев, Иван Янковский, Александр Устюгов, Дмитрий Паламарчук и многие другие известные актеры.

После этого их снова свел Первый отдел

Спустя несколько лет Сергей Жарков и Иван Колесников вновь встретились на съемочной площадке, но уже в «Первом отделе». Именно этот сериал сделал их экранный дуэт одним из самых узнаваемых на российском телевидении.

Поэтому, если после новых серий «Первого отдела» хочется посмотреть что-то еще с любимыми актерами, «Союз спасения» станет любопытным выбором. Пусть Сергей Жарков появляется там не так долго, зато интересно увидеть, как еще до успеха детективного сериала он уже работал вместе с Иваном Колесниковым — только на этот раз не в современной России, а в эпоху декабристов.

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